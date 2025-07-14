جهاز مكافحة الإرهاب: سقوط مسيرتين في حقل نفطي بكردستان العراق

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بغداد (رويترز) – قال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق في بيان يوم الاثنين إن طائرتين مسيرتين سقطتا في حقل خورمالا النفطي.

ويقع حقل خورمالا قرب مدينة أربيل في الإقليم.

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقية، وهي الجهة الرسمية المسؤولة عن نشر المعلومات الأمنية، في بيان أن حقل النفط جرى استهدافه بطائرتين مسيرتين مجهولتي المصدر دون تسجيل خسائر بشرية، مضيفة أن الأضرار اقتصرت على الجوانب المادية.

وقالت إن تنسيقا يجري مع أجهزة الأمن والمخابرات في إقليم كردستان للتحقق من ملابسات الواقعة.

وقالت وزارة الثروات الطبيعية بإقليم كردستان في بيان إن الهجوم أسفر فقط عن ضرر بأنابيب المياه في حقل النفط. ولم توضح الوزارة ما إذا كان إنتاج الحقل قد تأثر بالهجوم.