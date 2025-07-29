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جوتيريش: سكان غزة يعانون كارثة إنسانية لها أبعاد مروعة

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الأمم المتحدة (رويترز) – قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الثلاثاء إن تدفق المساعدات إلى قطاع غزة يجب أن يصبح “هائلا كالمحيط”.

وقال “يجب أن تتدفق إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود في موجات ودون عوائق”، واصفا تحذيرا أصدرته مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي مرصد عالمي للجوع، اليوم بأنه يؤكد “ما كنا نخشاه: غزة على شفا المجاعة”.

وأضاف في بيان “يواجه الفلسطينيون في غزة كارثة إنسانية لها أبعاد مروعة. هذا ليس تحذيرا، وإنما هو واقع يتكشف أمام أعيننا”.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية