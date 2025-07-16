حاكم الشارقة يعتمد 500 منحة دراسية لطلاب من حول العالم للعام الأكاديمي الجديد

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اعتمد حاكم إمارة الشارقة الإماراتية الشيخ سلطان بن محمد القاسمي 500 منحة دراسية للطلاب والطالبات من مختلف دول العالم للعام الأكاديمي الجديد 2025–2026، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأربعاء.

جاء ذلك بعدما اعتد الشيخ القاسمي الموازنة المالية للجامعة القاسمية للعام الأكاديمي الجديد.

وستذهب المنح الـ500 لمن تم قبولهم في تخصصات وكليات الجامعة المختلفة، وذلك للفصل الدراسي الأول “الخريف” من العام الأكاديمي 2025–2026، على ما أوضحت الوكالة الإماراتية الرسمية.

وتتضمن الموازنة “دعما للبرامج الدراسية بالجامعة، والمنشآت والمرافق التعليمية، وتعزيز البحث العلمي وخدمة المجتمع، لتعزيز البيئة الدراسية والتدريبية المحفّزة والمناسبة للطلبة”، بحسب المصدر نفسه.

وذكرت الوكالة أنّ قائمة كليات الجامعة القاسمية التي تم قبول الطلبة بها وشملتهم المنح الدراسية تضم كل من كلية الشريعة والدراسات الإسلاميّة، وكلية الآداب والعلوم الإنسانيّة، وكلية الاقتصاد والإدارة، وكلية الاتصال، وكلية القرآن الكريم.

ويبلغ عدد الجنسيات المسجلة في الجامعة حتى الآن 133 جنسية.

هت