The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

حاكم الشارقة يعتمد 500 منحة دراسية لطلاب من حول العالم للعام الأكاديمي الجديد

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

اعتمد حاكم إمارة الشارقة الإماراتية الشيخ سلطان بن محمد القاسمي 500 منحة دراسية للطلاب والطالبات من مختلف دول العالم للعام الأكاديمي الجديد 2025–2026، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأربعاء.

جاء ذلك بعدما اعتد الشيخ القاسمي الموازنة المالية للجامعة القاسمية للعام الأكاديمي الجديد.

وستذهب المنح الـ500 لمن تم قبولهم في تخصصات وكليات الجامعة المختلفة، وذلك للفصل الدراسي الأول “الخريف” من العام الأكاديمي 2025–2026، على ما أوضحت الوكالة الإماراتية الرسمية.

وتتضمن الموازنة “دعما للبرامج الدراسية بالجامعة، والمنشآت والمرافق التعليمية، وتعزيز البحث العلمي وخدمة المجتمع، لتعزيز البيئة الدراسية والتدريبية المحفّزة والمناسبة للطلبة”، بحسب المصدر نفسه.

وذكرت الوكالة أنّ قائمة كليات الجامعة القاسمية التي تم قبول الطلبة بها وشملتهم المنح الدراسية تضم كل من كلية الشريعة والدراسات الإسلاميّة، وكلية الآداب والعلوم الإنسانيّة، وكلية الاقتصاد والإدارة، وكلية الاتصال، وكلية القرآن الكريم.

ويبلغ عدد الجنسيات المسجلة في الجامعة حتى الآن 133 جنسية.

هت

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما مدى أهمية الموارد المشتركة في عالم اليوم؟

هل ما تزال الموارد المشتركة مهمة في ظل الاقتصاد العالمي والعولمة؟

شارك في الحوار
6 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
54 إعجاب
60 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بولين توروبان

هل هاجرت إلى سويسرا؟ وما هي تجاربك؟

ما الظروف التي رافقت هجرتك إلى سويسرا؟ وما الأسباب التي دفعتك إلى البقاء أو الرحيل؟

شارك في الحوار
6 إعجاب
17 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية