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حاملة الطائرات الصينية شاندونغ في زيارة إلى هونغ كونغ

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وصلت حاملة الطائرات الصينية “شاندونغ” البالغ طولها 305 أمتار إلى هونغ كونغ الخميس بعيد مشاركتها في مناورات قتالية في غرب المحيط الهادئ. 

وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس حاملة الطائرات “شاندونغ” والقطع البحرية المرافقة لها، وفي مقدّمها المدمرة “تشانجيانغ” والفرقاطة “يونتشنغ”، في ساعة مبكرة من صباح الخميس تبحر قبالة الساحل الجنوبي لجزيرة هونغ كونغ. 

وأعلنت بكين أنّ شاندونع ستبقى مع المجموعة البحرية الضاربة التابعة لها في هونغ كونغ لمدة خمسة أيام، مشيرة إلى أنّ “زيارات وأنشطة تبادل ثقافي” ستحصل للمناسبة.

واحتفلت هونغ كونغ بالذكرى الـ28 لعودتها إلى الصين الثلاثاء، وهو يوم عطلة رسمية. 

ودخلت “شاندونغ” الخدمة في 2019، وهي أول حاملة طائرات تُبنى في الصين.

وتمتلك بكين حاملتي طائرات عاملتين هما “لياونينغ” التي اشترتها من أوكرانيا في 2000، و”شاندونغ”.

وهناك حاملة طائرات ثالثة تدعى “فوجيان” أنجز بناؤها لكنها ما زالت قيد الاختبار.

وأعلنت الصين الإثنين أنّ مجموعتيها البحريتين الضاربتين “أكملتا مؤخرًا بنجاح” مناورات قتالية في غرب المحيط الهادئ.

من جهتها، أعلنت طوكيو إنّ طائرات مقاتلة صينية أقلعت من حاملة الطائرات شاندونغ واقتربت لمسافة 45 مترا من طائرة دورية عسكرية يابانية، في اتّهام نفته بكين.

وفي نيسان/أبريل، شاركت “شاندونغ” في مناورات عسكرية في مضيق تايوان، بما في ذلك محاكاة فرض “حصار” على الجزيرة.

وفي وقت لاحق من شهر نيسان/أبريل نفسه رصدت البحرية الفيليبينية الحاملة “شاندونغ” على بُعد يزيد قليلا عن ميلين بحريين من بابويان، الجزيرة الواقعة في أقصى شمال البلاد. 

ونفدت تذاكر زيارة السفن في هونغ كونغ في غضون دقائق على منصة التواصل الاجتماعي الصينية “وي تشات”. 

وشاندونغ هي ثاني حاملة طائرات صينية تزور هونغ كونغ بعد لياونينغ التي زارت المركز المالي العالمي في 2017.

ميا/بم

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