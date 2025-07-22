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حركة الجهاد الإسلامي: فقدنا الاتصال بالمجموعة التي تحتجز رهينة إسرائيليا بغزة

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القاهرة (رويترز) – قال متحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين يوم الثلاثاء إن قيادة الحركة فقدت الاتصال منذ يوم الاثنين بأعضائها الذين يحتجزون الرهينة الإسرائيلي روم بريسلافسكي في غزة.

وأضاف المتحدث عبر تيليجرام أنه لا يعلم مصير الرهينة ولا هؤلاء الذين يحتجزونه بعد أن حاصرت قوات إسرائيلية منطقة في غزة يُعتقد أن بريسلافسكي كان محتجزا فيها.

وتابع “منذ بدء حرب الإبادة بحق شعبنا، يتعمد المجرم نتنياهو وحكومته الإرهابية اليمينية المتطرفة تجاهل ملف أسراها وقضيتهم وتسعى بكل قوة لقتلهم وإعادتهم إلى عائلاتهم في توابيت”.

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