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حريق جراء قصف أوكراني على مستودع للنفط في سوتشي الروسية

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أدى هجوم بمسيّرات أوكرانية إلى اندلاع حريق في مستودع للنفط في سوتشي، المدينة الواقعة في جنوب غرب روسيا واستضافت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2014، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية الأحد.

وقال حاكم منطقة كراسنودار فنيامين كوندراتييف على “تلغرام” إن “سوتشي تعرّضت إلى هجوم بمسيّرات نفّذه نظام كييف الليلة الماضية”.

وأضاف بأن حطام المسيّرات ضرب “خزانا للنفط، ما أدى إلى اندلاع حريق”.

وتستهدف أوكرانيا البنى التحتية الروسية للنفط والغاز بشكل متكرر ردا على الهجمات ضد أراضيها منذ بدأ الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022.

وعمل 127 عنصر إطفاء خلال الليل على إخماد الحريق، بحسب كوندراتييف. وأظهرت صور بّثها الإعلام الروسي ولم تتمكن فرانس برس من التحقق من صحتها ألسنة اللهب وسحب الدخان الأسود تتصاعد من الموقع.

وتم تعليق حركة الملاحة الجوية في مطار سوتشي لتُستأنف بعد مدة قصيرة، بحسب ما أفادت الوكالة الروسية الاتحادية للنقل الجوي.

وتعد الضربات كييف الجوية على سوتشي الواقعة على بعد نحو 400 كيلومتر عن الحدود مع أوكرانيا، نادرة نسبيا بالمقارنة مع مدن روسية أخرى.

لكن هجمات بمسيرات أوكرانية أودت بحياة شخصين في المدينة الشهر الماضي، بحسب السلطات المحلية.

ولم تعلّق السلطات الأوكرانية على الهجوم الأخير.

حذّرت كييف من أنها ستكثّف ضرباتها الجوية على روسيا ردا على ازدياد الهجمات الروسية على أراضيها في الأسابيع الأخيرة، والتي أودت بحياة عشرات المدنيين.

وأمهل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي نظيره الروسي فلاديمير بوتين عشرة أيام، حتى يوم الجمعة المقبل، لإنهاء النزاع في أوكرانيا.

لكن الضربات الجوية والمعارك لم تتراجع فيما رفض الكرملين فكرة إقامة سلام دائم في أوكرانيا والتي يرى بأنها ستمثّل مكافأة للجيش الأوكراني.

بور/لين/كام

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية