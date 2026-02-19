حزب العمال الكردستاني يرحب بموافقة لجنة تركية على خارطة طريق للسلام

بغداد 19 فبراير شباط (رويترز) – قال مصدر في حزب العمال الكردستاني لرويترز اليوم الخميس إن موافقة لجنة برلمانية تركية على تقرير يحدد خارطة طريق للإصلاحات القانونية بالتوازي مع حل الجماعة المسلحة تعد خطوة مهمة وبداية لتغيير جذري في السياسة التركية.

وصوتت اللجنة البرلمانية بأغلبية ساحقة أمس الأربعاء على إقرار التقرير، مما يدفع قدما عملية سلام تهدف إلى إنهاء صراع استمر عشرات السنين.

وقال مصدر في حزب العمال الكردستاني “التصويت يُعد إنجازا وخطوة مهمة نحو ترسيخ الديمقراطية في تركيا”.

وأوقف حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية، هجماته العام الماضي، وقال في مايو أيار إنه قرر حل نفسه وإنهاء كفاحه المسلح.

وينقل التصويت البرلماني عملية السلام إلى الساحة التشريعية، في وقت يسعى فيه الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يقود تركيا منذ أكثر من 20 عاما، إلى إنهاء الصراع الذي أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص، وعمّق الانقسام في الداخل، وامتد العنف بسببه عبر الحدود إلى العراق وسوريا.

