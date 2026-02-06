حزب الله اللبناني بقبل استقالة المسؤول الأمني ​​البارز وفيق صفا

بيروت 6 فبراير شباط (رويترز) – ذكرت مصادر مطلعه أن جماعة حزب الله اللبنانية قبلت اليوم الجمعة استقالة المسؤول الأمني البارز فيها وفيق صفا، في سابقة هي الأولى من نوعها.

وكان صفا، الذي يرأس وحدة الاتصال والتنسيق في حزب الله المسؤولة عن العمل مع الأجهزة الأمنية اللبنانية، قد نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية في أكتوبر تشرين الأول 2024.

وقال أحد المصادر إن الاستقالة وقبولها كانا جزءا من “إعادة هيكلة داخلية” عقب الخسائر التي تكبدها حزب الله في الحرب مع اسرائيل العام الماضي، مضيفا ان القائد الجنوبي حسين عبد الله عين خلفا لصفا.

واتفقت إسرائيل ولبنان على وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية في 2024 لإنهاء قصف عبر الحدود بين إسرائيل وحزب الله دام أكثر من عام، والذي بلغ ذروته في غارات إسرائيلية أضعفت بشدة الجماعة المسلحة المدعومة من إيران. ومنذ ذلك الحين، تبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار.

ويواجه لبنان ضغوطا متزايدة من الولايات المتحدة وإسرائيل لنزع سلاح حزب الله. ويخشى قادة الجماعة اللبنانية من أن تصعد إسرائيل بشدة غاراتها على لبنان لدفع زعمائه إلى الإسراع بمصادرة ترسانة الجماعة.وخاض حزب الله العديد من الصراعات مع إسرائيل منذ أسسه الحرس الثوري الإيراني في عام 1982. واحتفظ الحزب بأسلحته بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية من 1975 إلى 1990، واستخدمها ضد القوات الإسرائيلية التي احتلت الجنوب حتى عام 2000.

وأشرف صفا، الذي قالت تقارير إعلامية شرق أوسطية إنه ولد في عام 1960، على المفاوضات التي أدت إلى اتفاق عام 2008 الذي تبادل فيه حزب الله رفات الجنود الإسرائيليين الذين أسروا في عام 2006 مقابل سجناء لبنانيين في إسرائيل. وأدى حادث عام 2006 إلى اندلاع حرب استمرت 34 يوما مع إسرائيل.

