حصري-الأمم المتحدة: أغذية علاج سوء تغذية الأطفال على وشك النفاد في غزة

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جنيف/القدس (رويترز) – قالت الأمم المتحدة ووكالات إنسانية إن الأغذية العلاجية المتخصصة في علاج الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد واللازمة لإنقاذ حياتهم على وشك النفاد في غزة.

وقال سليم عويس المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في عمان بالأردن، لرويترز يوم الخميس “نواجه الآن وضعا حرجا تنفد فيه الإمدادات العلاجية”.

وأضاف أن إمدادات الأغذية العلاجية جاهزة الاستخدام، وهي علاج أساسي للأطفال، ستنفد بحلول منتصف أغسطس آب إذا لم يتغير شيء.