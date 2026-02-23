حظر على التنقل في نيويورك بسبب عاصفة كبيرة تضرب الولايات المتحدة

5دقائق

فرضت نيويورك حظرا على حركة النقل في المدينة إلا للضرورات القصوى وأغلقت المدارس الاثنين، استعدادا لعاصفة ثلجية كبيرة يتوقع أن تضرب شمال شرق الولايات المتحدة.

ويستعد عشرات الملايين من سكان العاصمة واشنطن وصولا إلى ولاية ماين (شمال) لتساقط ثلوج تصل سماكتها في بعض المناطق إلى نحو 60 سنتيمترا.

وسُجّل تساقط ثلوج خفيفة و”ضباب متجمّد” مع درجات حرارة دنيا بلغت درجة مئوية واحدة تحت الصفر في نيويورك خلال الساعات الأولى من فجر الاثنين، بحسب ما ذكرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية على موقعها الإلكتروني.

ونبّهت الهيئة إلى أن عاصفة ثلجية ستضرب منطقة تمتد من ميريلاند إلى جنوب شرق نيو إنغلاند، ما سيجعل التنقلات “بالغة الخطورة”.

في ذروة العاصفة، قد تراوح سماكة الثلوج المتساقطة بين خمسة وثمانية سنتيمترات في الساعة، وفق الهيئة.

وفجر الاثنين، بدأت العاصفة تضرب نيويورك، ما أثّر على الرؤية إلى حد أن ناطحات سحاب وول ستريت كانت بالكاد منظورة من حي بروكلين المجاور.

ورجّح خبراء الأرصاد انقطاع الكهرباء بسبب الثلوج الكثيفة والرياح العاتية. وبعد الساعة 01,39 بالتوقيت المحلي (06,39 ت غ) الاثنين، انقطع التيار عن حوالى 80 ألف منزل في ولاية نيوجيرزي، بحسب موقع التتبّع poweroutage.us.

في الأثناء، أُلغيت أكثر من خمسة آلاف رحلة جوية، بحسب ما أظهرت بيانات من “فلايت أوير” FlightAware لتعقب الرحلات صباح الاثنين.

وفي نيويورك التي تعد أكثر من ثمانية ملايين نسمة، أفاد رئيس البلدية زهران ممداني بأن الشوارع والطرقات السريعة والجسور ستبقى مغلقة من التاسعة مساء الأحد حتى ظهر الاثنين.

وقال “لم تشهد مدينة نيويورك عاصفة بهذا الحجم منذ عقد.. نطلب من سكان نيويورك تجنّب أي تنقّل غير ضروري”.

ولن يسري الحظر على العاملين الأساسيين أو الأشخاص الذين يتعيّن عليهم التنقل بسبب حالات طارئة.

واشتكى براندن سميث (33 عاما) الذي يقطن بروكلين من أن بعض أماكن العمل ما زالت مفتوحة وإن كانت الطرقات مغلقة.

وقال “سيكون التنقل صعبا بالنسبة لمعظم أهالي نيويورك إذ ما زال علينا التوجّه إلى العمل. إنه أمر مؤسف أن تكون الطرقات مغلقة في حين استدعينا لممارسة وظائفنا”.

في الأثناء، عبّر سيّاح عن سعادتهم بتساقط الثلوج.

وقالت ماكارينا غونزاليس التي قدمت من تشيلي إنها كانت تعرف أن الثلوج ستتساقط لكنها لم تكن تدرك إلى أي حد.

واوردت لفرانس برس وهي تتجوّل في تايمز سكوير الأحد “أشعر بالسعادة. إنها تجربة رائعة”.

– “الاستعداد للأسوأ” –

وحذّرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية من أن الثلوج الكثيفة والرياح العاتية وتراجع الرؤية “يتوقع أن تتسبب بظروف تنقل خطيرة إلى مستحيلة”.

وأفادت بأنها تتوقع هبّات رياح تصل سرعتها إلى مئة كيلومتر في الساعة ليل الأحد ويوم الاثنين.

من جانبها، أعلنت حاكمة نيوجيرزي ميكي شيريل حالة الطوارئ اعتبارا من ظهر الأحد، ما يتيح الإفراج عن تمويل وتخصيص موارد للتعامل مع أزمة الطقس.

وفي بوسطن، أغلقت رئيسة البلدية ميشيل وو جميع المدارس الحكومية والمقار البلدية الاثنين.

وقالت “نطلب من الجميع وضع خطط مسبقة وضمان سلامتهم وتجنّب التنقّل للمساعدة في جهود الأشغال العامة والسلامة العامة”.

وقالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إن فيضانات ساحلية “متوسطة إلى كبرى” قد تضرب الطرق والممتلكات الواقعة على الواجهة البحرية من ديلاوير وصولا إلى كيب كود في ماساتشوستس.

وتأتي العاصفة بعد أسابيع على تعافي المنطقة من منخفض جوّي مدمّر تسبب بأكثر من مئة وفاة.

ودعت حاكمة نيويورك كايثي هوكول في إحاطة صحافية الأحد إلى الاستعداد للأسوأ، وحضّت السكان على التموّن “فورا” بالبقالة والأدوية وطعام الحيوانات الأليفة، مشددّة على وجوب “ملازمة المنزل”.

