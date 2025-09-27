The Swiss voice in the world since 1935
حفيدة ترامب تطلق علامتها التجارية من البيت الأبيض

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

ظهرت كاي ترامب، حفيدة دونالد ترامب، إلى جانب جدها الجمعة مرتدية سترة بيضاء تحمل شعار “كاي تي” KT، مباشرة بعد إطلاق علامتها التجارية مع صور ترويجية التُقطت في البيت الأبيض.

انتظرت ابنة دونالد ترامب الابن بجانب جدها بينما كان يجيب على أسئلة الصحافيين في حديقة المقر الرئاسي، قبل أن تستقل معه طوافة.

قال الملياردير البالغ 79 عاما، وهو يُقدّم حفيدته أمام عدسات الكاميرات “هذه كاي، لمن لا يعرفها”.

غادر الاثنان واشنطن لبضع ساعات لحضور “كأس رايدر” معا، وهي بطولة عريقة في رياضة الغولف التي يعشقها دونالد ترامب وتمارسها حفيدته البالغة 18 عاما.

أعلنت حفيدة الرئيس الأميركي الكبرى، التي تعتزم لعب الغولف في جامعة ميامي، إطلاق علامتها التجارية الخميس على وسائل التواصل الاجتماعي.

تقدم العلامة التجارية حاليا نمطين من السترات الصوفية، كل منهما بالأبيض والأسود والأزرق الداكن، يحملان شعار KT وتوقيعا على الأكمام، بسعر 130 دولارا للقطعة الواحدة.

يُرفق الإعلان الذي نُشر عبر منصة إكس الخميس، صورا لكاي ترامب وهي ترتدي الزي المذكور، التُقطت ليلا، مع إضاءة البيت الأبيض في الخلفية أو في الرواق المؤدي إلى المكتب البيضاوي.

وكُتب في المنشور “أردتُ ابتكار قطعة ليست مجرد سلعة بل قطعة أساسية يُمكن ارتداؤها في أي مكان”.

وتعرّف الجمهور عليها لأول مرة العام الماضي عندما ألقت كلمة مقتضبة خلال حملة ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، قالت فيه عن دونالد ترامب “بالنسبة لي، هو مجرد جدّ عادي يُعطينا الحلوى والمشروبات الغازية عندما لا يكون أهلنا في المنزل”.

والدا كاي ترامب منفصلان، ووالدتها تواعد حاليا أسطورة الغولف تايغر وودز.

ويُتهم الرئيس الأميركي بانتظام باستغلال منصبه لتعزيز مصالح عائلة ترامب، خصوصا في مجال العقارات والعملات المشفرة.

اوي/جك/لين

