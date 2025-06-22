حقائق-المنشآت العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط

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القدس (رويترز) – قصفت القوات الأمريكية المواقع النووية الإيرانية الرئيسية الثلاثة يوم الأحد، بعد أسبوع من هجمات إسرائيلية على أهداف إيرانية، وقالت إيران إنها تحتفظ بكل الخيارات للدفاع عن نفسها.

وكانت طهران قد أبلغت واشنطن في وقت سابق أنها سترد بحزم إذا هاجمت الولايات المتحدة إيران بشكل مباشر وحذرت من أن الأصول الأمريكية في المنطقة قد تكون هدفا إذا تعرضت للهجوم.

ونقلت الولايات المتحدة، التي تمتلك قواعد عسكرية رئيسية في دول الخليج منذ فترة طويلة، بعض الطائرات والسفن الأسبوع الماضي التي قد تكون عرضة لهجوم إيراني محتمل، كما أنها حدت من إمكانية الوصول إلى أكبر منشآتها، وهي قاعدة العديد الجوية في قطر.