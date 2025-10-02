حقائق-الهجمات المعادية للسامية وإسرائيل في العالم منذ 7 أكتوبر 2023

reuters_tickers

6دقائق

(رويترز) – قالت الشرطة البريطانية يوم الخميس إن شخصين قتلا بعد أن دهس مهاجم بسيارته مشاة وطعن حارس أمن قرب كنيس يهودي في إنجلترا في عيد الغفران اليهودي (يوم كيبور).

وتصاعدت الهجمات ضد اليهود وأماكن يهودية في جميع أنحاء العالم منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023، إثر هجوم شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل، والعمليات العسكرية الإسرائيلية التي تلته.

فيما يلي بعض أعمال العنف التي يعتقد أنها استهدفت عمدا أشخاصا وأماكن يهودية أو إسرائيلية:

*18 أكتوبر تشرين الأول 2023: ألقى رجلان ملثمان عبوات حارقة على كنيس يهودي في وسط برلين.

*16 نوفمبر تشرين الثاني 2023: ألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 53 عاما في طوكيو بعد أن صدم سيارة بأحد الحواجز قرب مدخل السفارة الإسرائيلية وأصاب ضابط شرطة.

*أول مايو أيار 2024: قالت الشرطة البولندية إن السلطات في وارسو اعتقلت شابا بعد أن أصابت زجاجة تحتوي على مادة قابلة للاشتعال كنيسا يهوديا تاريخيا في العاصمة البولندية.

*17 مايو أيار 2024: قتلت الشرطة الفرنسية جزائريا بالرصاص كان يحمل سكينا وأضرم النار في كنيس يهودي وهدد الشرطة في مدينة روان.

*يونيو حزيران 2024: اقتحم مواطن أردني منشأة لتوليد الطاقة الشمسية في ويدجفيلد بولاية فلوريدا وتسبب في أضرار تزيد قيمتها عن 450 ألف دولار. وفي مايو أيار 2025، حكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات في السجن الاتحادي الأمريكي بتهمة تهديد ومهاجمة شركات بسبب دعمها المتصور لإسرائيل، بعد أن أقر بالذنب في ديسمبر كانون الأول.

*الخامس من سبتمبر أيلول 2024: قتلت الشرطة الألمانية مسلحا نمساويا يشتبه في أنه متشدد إسلامي في ميونيخ في تبادل لإطلاق النار بالقرب من القنصلية الإسرائيلية.

*السادس من سبتمبر أيلول 2024: أعلنت وزارة العدل اعتقال محمد شهزيب خان، وهو مواطن باكستاني يعيش في كندا، واتهامه بالتخطيط لإطلاق نار جماعي في مركز يهودي في بروكلين قرب السابع من أكتوبر تشرين الأول 2024 دعما لتنظيم الدولة الإسلامية.

*10 أكتوبر تشرين الأول 2024: وقع إطلاق نار بالقرب من هدف إسرائيلي في مدينة جوتنبرج. وقالت هيئة الإذاعة الوطنية الدنمركية إنه يوجد وحدة تابعة لشركة أنظمة إلبيط الإسرائيلية للإلكترونيات الدفاعية قرب موقع الحادث.

*السادس من نوفمبر تشرين الثاني 2024: هاجم رجال ملثمون طالبين كانا يتظاهران دعما لإسرائيل في جامعة ديبول في شيكاجو، مما أدى إلى إصابتهما بإصابات طفيفة.

*17 يناير كانون الثاني 2025: تعرض منزل في سيدني كان يملكه أحد كبار قادة الجالية اليهودية للتخريب، كما جرى إضرام النار في سيارتين، حيث كتب على إحداهما عبارات معادية للسامية.

*21 يناير كانون الثاني 2025: إضرام النار في حضانة للأطفال في سيدني وكتابة عبارات معادية للسامية على الحائط.

*21 فبراير شباط 2025: طعن مهاجم رجلا عند النصب التذكاري للمحرقة (الهولوكوست) في برلين.

*22 مايو أيار 2025: قتل مسلح موظفين اثنين بالرصاص في السفارة الإسرائيلية في واشنطن العاصمة.

*31 أغسطس آب 2025: نقشت عبارة “غزة حرة” على لوحة رخامية سوداء في نصب تذكاري للهولوكوست بمدينة ليون الفرنسية.

*الثامن من سبتمبر أيلول 2025: مقتل ستة أشخاص بعد أن فتح مسلحان فلسطينيان النار على محطة حافلات على مشارف القدس.

*الثاني من أكتوبر تشرين الأول 2025: دهس مهاجم بسيارته مشاة وطعن حارس أمن، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة قرب كنيس يهودي بمدينة مانشستر، في عيد الغفران اليهودي (يوم كيبور).

* بيانات بحثية إقليمية

أحصت رابطة مكافحة التشهير اليهودية 8873 حادثا معاديا للسامية في الولايات المتحدة في عام 2023، بزيادة قدرها 140 بالمئة عن عام 2022، وهو رقم قياسي منذ أن بدأت الرابطة في جمع البيانات في عام 1979.

في عام 2024، تتبعت الرابطة 9354 حادثة مضايقة وتخريب واعتداء بدافع معاداة السامية في الولايات المتحدة. وفي حين أن الحصيلة ارتفعت خمسة بالمئة فقط عن عام 2023، إلا أن المجموعة سلطت الضوء على ارتفاع كبير في الاعتداءات، والتي بلغت 196 واقعة.

ووفقا لدائرة حماية الجالية اليهودية، ارتفعت الأعمال المعادية للسامية في فرنسا من 436 في عام 2022 إلى 1676 في عام 2023. وجرى تسجيل 1570 اعتداء في عام 2024.

أظهر تقرير صادر عن المجلس التنفيذي ليهود أستراليا ارتفاع الأعمال المعادية للسامية المسجلة في الفترة من أول أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى 20 سبتمبر أيلول 2024 بنسبة بلغت 316 بالمئة عن العام السابق وأن عدد الحوادث وصل إلى 2062.

(إعداد حاتم علي للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)