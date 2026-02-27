حقائق-ما هي منظومات الدفاع الإسرائيلية التي تواجه صواريخ إيران؟

القدس 27 فبراير شباط (رويترز) – تمتلك إسرائيل دفاعات جوية متعددة المستويات في مواجهة الهجمات الإيرانية بصواريخ باليستية، وهي مظلة قد تضطر إلى الاعتماد عليها في حالة اندلاع صراع عسكري بين الولايات المتحدة وإيران والذي قد يؤدي إلى هجمات إيرانية على إسرائيل.

وفيما يلي تفاصيل عن منظومات الدفاع المضادة للصواريخ والطائرات المسيرة لدى إسرائيل.

* آرو

صممت إسرائيل منظومة الصواريخ آرو-2 وآرو-3 بعيدة المدى مع الأخذ في الحسبان التهديد الصاروخي الإيراني بهدف التعامل مع التهديدات داخل الغلاف الجوي وخارجه.

وتحلق هذه الصواريخ على ارتفاع يسمح بالانتشار الآمن لأي رؤوس حربية غير تقليدية.

والمتعهد الرئيسي لهذا المشروع هو شركة صناعات الطيران والفضاء الإسرائيلية (إسرائيل إيروسبيس إندستريز) المملوكة للدولة، في حين تشارك بوينج في إنتاج الصواريخ الاعتراضية.

* مقلاع داود

جرى تصميم منظومة ديفيدز سلينج (مقلاع داود) الصاروخية متوسطة المدى لإسقاط صواريخ باليستية يتم إطلاقها من مسافة تتراوح بين 100 و200 كيلومتر.

وجرى تطوير وتصنيع المنظومة بشكل مشترك بين مؤسسة رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة المملوكة لإسرائيل وشركة آر.تي.إكس الأمريكية، التي كانت تعرف سابقا باسم ريثيون، وهي مصممة كذلك لاعتراض الطائرات والطائرات المسيرة وصواريخ كروز.

* القبة الحديدية

تم بناء القبة الحديدية، وهي منظومة دفاع جوي قصيرة المدى، لاعتراض صواريخ مثل تلك التي تطلقها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) من غزة.

وطورت شركة رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة منظومة القبة الحديدية بدعم من الولايات المتحدة، وصارت جاهزة للعمل في عام 2011.

وتطلق كل وحدة محمولة على شاحنة صواريخ موجهة بالرادار لنسف تهديدات قصيرة المدى مثل الصواريخ وقذائف المورتر والطائرات المسيرة في الجو.

ونشرت إسرائيل نسخة بحرية من القبة الحديدية لحماية السفن والأصول البحرية في عام 2017.

وتحدد المنظومة ما إذا كان الصاروخ في طريقه لإصابة منطقة مأهولة بالسكان، وإذا كان الأمر غير ذلك، تتجاهل الصاروخ وتسمح له بالسقوط دون ضرر.

ووُصفت القبة الحديدية في بداية الأمر بأنها توفر تغطية تكفي لمدينة ضد صواريخ يتراوح مداها بين أربعة و70 كيلومترا، لكن خبراء قالوا إن هذا المدى زاد منذ ذلك الحين.

* منظومة الشعاع الحديدي

طورت إسرائيل الشعاع الحديدي، وهو نظام ليزر على الأرض عالي الطاقة، على مدى أكثر من عقد وأعلنت تشغيله بكامل طاقته في أواخر عام 2025.

النظام مصمم لاعتراض التهديدات الجوية الأصغر، مثل الطائرات المسيرة وقذائف المورتر. وبفضل استخدام الليزر لتسخين التهديدات الجوية بشدة وتعطيلها، من المتوقع أن تكون تكلفة تشغيل النظام أقل بكثير من بعض أنظمة الدفاع الجوي الأخرى التي تستخدم صواريخ اعتراضية لإسقاط التهديدات القادمة.

* منظومة ثاد الأمريكية

قال الجيش الأمريكي في أكتوبر تشرين الأول 2024 إنه أرسل إلى إسرائيل منظومة ثاد المتقدمة المضادة للصواريخ إلى إسرائيل.

وتعد منظومة ثاد مكونا رئيسيا في أنظمة الدفاع الجوي للجيش الأمريكي، وهي مصممة لاعتراض وتدمير تهديدات الصواريخ الباليستية ذات المدى القصير والمتوسط وفوق المتوسط خلال المرحلة النهائية من تحليقها.

وقال مسؤول أمريكي في يونيو حزيران 2025 بعدما هاجمت إسرائيل منشآت نووية إيرانية إن جيش الولايات المتحدة ساعد على إسقاط صواريخ إيرانية أطلقت على إسرائيل باستخدام أنظمة على الأرض.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية في شرق البحر المتوسط ساعدت أيضا على إسقاط صواريخ باليستية قادمة.

* الدفاع الجوي

أفاد مسؤولون عسكريون بأن طائرات هليكوبتر ومقاتلات إسرائيلية أطلقت صواريخ جو-جو لتدمير طائرات مسيرة أطلقت باتجاه إسرائيل.

