حقائق-مساهمات أعضاء مجلس السلام لغزة

reuters_tickers

3دقائق

19 فبراير شباط (رويترز) – قدم عدد من الحاضرين في الاجتماع الأول لمجلس السلام الذي شكله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عروض مساعدات لغزة اليوم الخميس.

ومن بين هذه العروض:

*الولايات المتحدة: أعلن ترامب تعهدها بتقديم مساهمة بعشرة مليارات دولار للسلام على الحدود.

*الإمارات: أعلن وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان تعهدها بتقديم 1.2 مليار دولار إلى مجلس السلام.

*قطر: أعلن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تعهدها بتقديم مليار دولار إلى مجلس السلام.

*السعودية: أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير تعهدها بتقديم مليار دولار إلى مجلس السلام على مدى السنوات القليلة المقبلة.

*إندونيسيا: أعلن الرئيس برابوو سوبيانتو الاستعداد للمساهمة بثمانية آلاف جندي أو أكثر في قوة أمنية دولية لغزة.

*قازاخستان: أعلن الرئيس قاسم جومارت توكاييف استعدادها لتقديم مبلغ كبير من المال مباشرة إلى مجلس السلام دون تأخير وأنها مستعدة أيضا لتوفير القمح في إطار حزمة المساعدات الغذائية.

*البحرين: أعلن العاهل حمد بن عيسى آل خليفة استعدادها لتوفير البنية التحتية والمهارات اللازمة لإنشاء منصة خدمات رقمية حكومية فعالة لغزة.

*أوزبكستان: أعلن الرئيس شوكت ميرضيائيف استعدادها للمساعدة في إعادة بناء المدارس ومرافق رعاية الأطفال والمستشفيات في غزة.

*مصر: أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عزمها مواصلة جهودها لتدريب أفراد الشرطة الفلسطينية للحفاظ على الأمن داخل القطاع.

*رومانيا: قال الرئيس نيكوشور دان إن بإمكانها المساعدة في إعادة بناء خدمات الطوارئ والمدارس ومؤسسات مثل الشرطة والقضاء.

*تركيا: قال وزير الخارجية هاكان فيدان إن بإمكانها المساهمة بشكل فعال في إعادة تأهيل قطاعي الصحة والتعليم إلى جانب تدريب الشرطة، وإنها مستعدة لتوفير قوات لقوة الاستقرار الدولية.

*المغرب: قال وزير الخارجية ناصر بوريطة إن المغرب مستعد لإرسال شرطيين وتدريب أفراد شرطة من غزة بالإضافة إلى مستشفى ميداني عسكري.

*بالإضافة إلى ذلك، قالت الكويت في بيان إنها ستقدم مليار دولار إلى مجلس السلام.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )