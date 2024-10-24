حقائق-هجوم أنقرة يحيي ذكريات هجمات سابقة في تركيا

reuters_tickers

6دقائق

(رويترز) – قتل مهاجمان خمسة أشخاص وأصابا 22 آخرين يوم الأربعاء في هجوم مسلح على مقر شركة صناعات الطيران والفضاء التركية (توساش)، واتهمت أنقرة حزب العمال الكردستاني بتنفيذ الهجوم.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن وزير الداخلية علي يرلي قايا قال إن أحد المهاجمين على الأقل عضو في حزب العمال الكردستاني. وردت تركيا بقصف أهداف لحزب العمال الكردستاني في سوريا والعراق.

وأحيا هجوم الأربعاء ذكريات سلسلة هجمات في تركيا، لاسيما بين عامي 2015 و2017.

وفيما يلي بعض هذه الهجمات:

* 28 يناير كانون الأول 2024 – قتل مسلحان ملثمان شخصا واحدا في أثناء قداس داخل كنيسة في إسطنبول واعتُقل المسلحان وجرى ربطهما بتنظيم الدولة الإسلامية.

* أول أكتوبر تشرين الأول 2023: فجر مهاجمان قنبلة خارج مبان حكومية في أنقرة فقُتلا وأُصيب اثنان من أفراد الشرطة. وأعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن الهجوم.

* 13 نوفمبر تشرين الثاني 2022: تسبب انفجار في أحد شوارع إسطنبول المزدحمة في مقتل ستة أشخاص وإصابة 81 آخرين واحتُجزت امرأة سورية للاشتباه بها. واتهمت أنقرة وحدات حماية الشعب التي تعتبرها تابعة لحزب العمال الكردستاني بالضلوع في الهجوم لكن حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب نفيا أي تورط.

* 5 يناير كانون الثاني 2017 – أدى انفجار سيارة ملغومة في إزمير إلى مقتل أحد أفراد الشرطة التركية وموظف في محكمة وإصابة 10 أشخاص على الأقل. واتهمت السلطات أعضاء حزب العمال الكردستاني بالضلوع في الهجوم.

* 31 ديسمبر كانون الأول 2016 – أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن إطلاق نار جماعي في ملهى ليلي بإسطنبول ليلة رأس السنة مما أودى بحياة 39 شخصا.

* 17 ديسمبر كانون الأول 2016 – أسفر تفجير سيارة ملغومة عن مقتل 13 جنديا وإصابة 56 آخرين في استهداف لحافلة تقل عسكريين خارج الخدمة في مدينة قيصرية. وأعلنت جماعة تابعة لحزب العمال الكردستاني مسؤوليتها عن الهجوم.

* 10 ديسمبر كانون الأول 2016 – قتل تفجيران خارج استاد لكرة قدم في إسطنبول 44 شخصا معظمهم من أفراد الشرطة وإصابة أكثر من 150 آخرين. وأعلنت مجموعة صقور حرية كردستان وهي فرع من حزب العمال الكردستاني، مسؤوليتها عن التفجيرين.

* 26 أغسطس آب 2016 – تسبب تفجير شاحنة ملغومة في مقر للشرطة بجنوب شرق تركيا في مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة العشرات. وأعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن الهجوم.

* 20 أغسطس آب 2016 – هاجم انتحاري حفل زفاف في غازي عنتاب، فقتل 51 شخصا على الأقل. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن المهاجم على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية.

* 28 يونيو حزيران 2016 – أسفرت ثلاثة تفجيرات انتحارية وهجوم مسلح في مطار إسطنبول الرئيسي عن مقتل 45 شخصا وإصابة أكثر من 160 آخرين. وحُكم على المهاجمين الذين يُعتقد أنهم مرتبطون بتنظيم الدولة الإسلامية، بالسجن مدى الحياة.

* 19 مارس آذار 2016 – فجّر انتحاري نفسه في شارع الاستقلال بإسطنبول فقتل أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة إسرائيليين، اثنان منهم يحملان الجنسية الأمريكية وآخر يحمل الجنسية الإيرانية. وكان المسؤول عن الهجوم عضو تركي في تنظيم الدولة الإسلامية.

* 13 مارس آذار 2016 – انفجرت سيارة محملة بالمتفجرات في مركز نقل مزدحم بأنقرة، فقتلت 37 شخصا. وأعلنت مجموعة صقور حرية كردستان التابعة لحزب العمال الكردستاني، مسؤوليتها عن الهجوم.

* 17 فبراير شباط 2016 – انفجرت سيارة ملغومة قرب حافلات عسكرية على مقربة من مقر القوات المسلحة والبرلمان ومبان حكومية أخرى في أنقرة، مما أسفر عن مقتل 28 وإصابة العشرات. وأعلنت مجموعة صقور حرية كردستان التابعة لحزب العمال الكردستاني مسؤوليتها عن الهجوم.

* 12 يناير كانون الثاني 2016 – قتل انتحاري 10 أشخاص على الأقل، معظمهم سياح ألمان، في منطقة وسط إسطنبول التاريخية. واتهمت السلطات تنظيم الدولة الإسلامية بتنفيذ الهجوم.

* 10 أكتوبر تشرين الأول 2015 – أودى تفجيران خارج محطة القطارات الرئيسية في أنقرة بحياة أكثر من 100 شخص. وقضت محاكم تركية بسجن الجناة المرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية مدى الحياة.

* 8 سبتمبر أيلول 2015 – قتل مسلحون من حزب العمال الكردستاني 15 من أفراد الشرطة في تفجيرين بإقليمي ماردين وإغدير بشرق البلاد.

* 20 يوليو تموز 2015 – قتل انتحاري من تنظيم الدولة الإسلامية أكثر من 30 شخصا، معظمهم من الطلاب الشباب، في مدينة سروج ذات الأغلبية الكردية قرب الحدود السورية.