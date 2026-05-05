حليف لأردوغان يدعو لمنح زعيم كردي مسجون دورا رسميا

أنقرة 5 مايو أيار (رويترز) – قال دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية التركي اليوم الثلاثاء إن زعيم حزب العمال الكردستاني المحظور المسجون ينبغي أن يمنح دورا رسميا للمساعدة في دفع عملية سلام تهدف إلى إنهاء صراع دام عقودا.

وقدم بهجلي، وهو حليف مقرب من الرئيس رجب طيب أردوغان ولعب دورا أساسيا في بدء المحادثات، هذا الاقتراح في كلمة أمام البرلمان، بعد أن اتهم نواب مؤيدون للأكراد الحكومة بالتباطؤ في التحرك.

وقال بهجلي “إذا لم تكن هناك صفة لعبد الله أوجلان، فينبغي معالجة ذلك بطريقة تفيد جمهورية تركيا بشكل واضح وتخدم تحقيق هدف تركيا خالية من الإرهاب”.

وأضاف “لإنهاء هذه المناقشات، أقترح أن يطلق عليه ‘مكتب تنسيق عملية السلام والتسييس'”، مشيرا إلى أن “الزعيم المؤسس لحزب العمال الكردستاني يجب أن يعمل في إطار دور محدد”.

أوقف حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية، هجماته العام الماضي، وأعلن في مايو أيار أنه قرر حل نفسه وإنهاء نضاله المسلح، وذلك عقب دعوة وجهها أوجلان في فبراير شباط 2025،. وأوجلان مسجون في تركيا منذ عام 1999.

ومع ذلك، لا يزال الخلاف قائما حول الخطوات التالية، إذ تقول أنقرة إنه يجب التحقق من نزع السلاح قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية أو سياسية أخرى، بينما دعت الأطراف السياسية الكردية إلى إصلاحات أسرع.

وقال بهجلي “يجب أن تكون (الخطوات) التالية لوائح سياسية وقانونية”، مضيفا أنه ينبغي مناقشة المقترحات المقدمة من جميع الأحزاب السياسية في البرلمان.

وأودى الصراع، الذي بدأ في عام 1984، بحياة أكثر من 40 ألف شخص، ونتجت عنه تداعيات امتدت إلى العراق وسوريا.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)