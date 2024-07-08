حماس تتهم نتنياهو بوضع عقبات أمام مفاوضات وقف إطلاق النار

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القاهرة (رويترز) – قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم الاثنين إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يضع العقبات أمام مفاوضات وقف إطلاق النار وسط محادثات تهدف إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في غزة.

ودعت الحركة في بيان على تيليجرام الوسطاء إلى التدخل “لوضع حد لألاعيب نتنياهو وجرائمه”.

وقال نتنياهو يوم الأحد إن أي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يجب أن يسمح لإسرائيل باستئناف القتال لحين تحقيق أهدافها من الحرب.

وتوغلت دبابات إسرائيلية يوم الاثنين في وسط مدينة غزة بعد قصف خلال الليل قالت سلطات غزة إنه أودى بحياة العشرات، حتى مع تكثيف عدة دول مفاوضات تهدف للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقالت الحركة إنه في الوقت الذي تقدم فيه “المرونة والإيجابية لتسهيل التوصل لاتفاق لوقف العدوان الصهيوني، فإن نتنياهو يقوم بوضع المزيد من العقبات أمام المفاوضات ويصعد عدوانه وجرائمه ضد شعبنا”.

وقبلت حماس يوم السبت جزءا رئيسيا من خطة أمريكية تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ تسعة أشهر في غزة، وتخلت عن مطلب بأن تلتزم إسرائيل أولا بوقف دائم لإطلاق النار قبل التوقيع على الاتفاق.

وذكرت قناة القاهرة الإخبارية المصرية أن وفدا أمريكيا برئاسة مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز وصل إلى القاهرة يوم الاثنين للاجتماع مع وفد أمني مصري فيما يتعلق ببدء جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار.

واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر تشرين الأول عندما هاجم مسلحون بقيادة حماس، التي تسيطر على غزة، جنوب إسرائيل مما أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة.

وقالت وزارة الصحة في غزة يوم الاثنين إن ما لا يقل عن 38193 فلسطينيا قتلوا في الهجوم العسكري الإسرائيلي وأصيب 87903 آخرون منذ ذلك الحين.