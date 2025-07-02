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حماس تحدد مهلة لزعيم عشيرة في غزة للاستسلام وتتهمه بالخيانة

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القاهرة (رويترز) – حددت وزارة الداخلية التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة يوم الأربعاء مهلة لزعيم عشيرة بدوية مسلحة يعارض إدارة الحركة للقطاع لتسليم نفسه والخضوع للمحاكمة، واتهمته بالخيانة والتخابر.

وذكر بيان صادر عن الوزارة أن القرار اتخذته ما أسمتها “المحكمة الثورية”. وأضاف البيان أن أمام ياسر أبو شباب، الذي لا يعترف بسلطة حماس ويتهمها بالإضرار بمصالح غزة، مهلة عشرة أيام لتسليم نفسه.

وحثت المحكمة الفلسطينيين على إبلاغ مسؤولي حماس الأمنيين عن مكان وجود أبو شباب الذي لا يزال حتى الآن بعيدا عن قبضتهم في منطقة رفح جنوب قطاع غزة التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية.

ووصفت جماعة أبو شباب قرار محكمة حماس بأنه “مسرحية هزلية لا تخيفنا ولا تخيف أي حر يحب وطنه وكرامته”، وذلك في منشور على صفحة الجماعة على فيسبوك حيث عادة ما تنشر بياناتها.

وتتهم حماس أبو شباب بنهب شاحنات المساعدات التابعة للأمم المتحدة وتقول إنه مدعوم من إسرائيل.

وقال مصدران من حماس ومصدران آخران مطلعان لرويترز الشهر الماضي إن الحركة أرسلت بعض أفضل عناصرها لقتله.

وسبق أن قالت جماعة (القوات الشعبية) المسلحة التي يقودها أبو شباب لرويترز إنها قوة شعبية تحمي المساعدات الإنسانية من النهب من خلال مرافقة شاحنات المساعدات، ونفت حصولها على دعم من إسرائيل أو التواصل مع الجيش الإسرائيلي. واتهمت الجماعة حماس بممارسة العنف وتكميم أفواه المعارضة.

وتقول إسرائيل إنها تدعم بعض العشائر في غزة لمواجهة حماس، دون أن تذكر أيا منها بالاسم.

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