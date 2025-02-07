خامنئي: التجربة أثبتت أنه ليس من “الفطنة” إجراء محادثات مع أمريكا

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دبي (رويترز) – نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي يوم الجمعة قوله إن التجربة أثبتت أنه “ليس من الفطنة أو الحكمة أو الشرف” إجراء محادثات مع الولايات المتحدة.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال يوم الأربعاء إنه يود التوصل إلى اتفاق نووي مع طهران يمكن التحقق منه وذلك بعد أن استأنف ترامب سياسة “أقصى الضغوط” على إيران.

وخلال فترة ولايته السابقة في 2018، انسحب ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع قوى عالمية عام 2015 وأعاد فرض عقوبات شلت الاقتصاد الإيراني.

ودفعت العقوبات القاسية طهران إلى انتهاك القيود التي فرضها الاتفاق على برنامجها النووي.

ونُقل عن خامنئي قوله “ليس من الفطنة أو الحكمة أو الشرف التفاوض مع الولايات المتحدة. ولن يحل أيا من مشاكلنا. والسبب في ذلك؟ التجربة”.

وأضاف أن إيران توصلت إلى اتفاق مع الولايات المتحدة ودول أخرى بعد محادثات استمرت عامين، لكن الأمريكيين لم يلتزموا بها رغم تنازلات كثيرة قدمتها طهران. وقال خامنئي في إشارة إلى ترامب “مزقه الشخص الذي يحكم الولايات المتحدة الآن”.

وقال مسؤول إيراني كبير لرويترز يوم الأربعاء إن إيران مستعدة لمنح الولايات المتحدة فرصة لحل الخلافات بينهما.

وأوضح خامنئي أن إيران سترد بالمثل إذا هاجمتها الولايات المتحدة، قائلا “إذا هددونا فسوف نهددهم. وإذا نفذوا تهديداتهم، فسننفذ تهديداتنا أيضا”.

وفي إشارة إلى اقتراح ترامب بنقل الفلسطينيين قسرا من غزة إلى دول عربية مجاورة، قال خامنئي إن “الأمريكيين يجلسون ويقومون بإعادة رسم خريطة العالم على الورق. لكن هذا مجرد حبر على الورق، ولا أساس له في الواقع”.