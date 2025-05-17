خامنئي: ترامب يكذب حين يتحدث عن السلام

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(رويترز) – اتهم الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت بالكذب عندما قال خلال جولته الخليجية هذا الأسبوع إنه يريد السلام في المنطقة.

وقال خامنئي إن الولايات المتحدة تستخدم قوتها لإعطاء “قنابل تزن 10 أطنان للنظام الصهيوني (الإسرائيلي) لإسقاطها على رؤوس أطفال غزة”.

وذكر ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية بعد مغادرته الإمارات يوم الجمعة إن على إيران أن تتحرك سريعا بشأن اقتراح أمريكي للاتفاق نووي وإلا “سيحدث ما لا يُحمد عقباه”.

وقال خامنئي إن تصريحات ترامب “لا تستحق عناء الرد” وأضاف أنها “إحراج للمتحدث (خامنئي) وللشعب الأمريكي”.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عنه قوله في حفل أقيم بمركز ديني في طهران “لا شك أن مصدر الفساد والحرب والصراع في هذه المنطقة هو النظام الصهيوني وهو ورم سرطاني خطير وقاتل يجب استئصاله من جذوره وسوف يستأصل”.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قال في وقت سابق من يوم السبت إن ترامب يتحدث عن السلام والتهديد في آن واحد.

وتساءل في فعالية بحرية في طهران “أيهما نصدق؟.. من جهة، يتحدث عن السلام، ومن جهة أخرى، يهدد بأحدث وسائل القتل الجماعي”.

وأكد أن طهران ستواصل المحادثات النووية مع الولايات المتحدة، لكنها لا تخشى التهديدات قائلا “نحن لا نسعى إلى الحرب”.

وفي الوقت الذي تحدث فيه ترامب عن أن إيران لديها المقترح الأمريكي، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في منشور على إكس إن طهران لم تتلق أي اقتراح من هذا القبيل.

وأوضح “لا يوجد سيناريو تتخلى فيه إيران عن حقها الذي اكتسبته بشق الأنفس في التخصيب (اليورانيوم) للأغراض السلمية…”.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن عراقجي تحذيره يوم السبت من أن تغيير واشنطن المستمر لموقفها يطيل أمد المحادثات النووية.

وذكر التلفزيون أن عراقجي قال “من غير المقبول على الإطلاق أن تحدد أمريكا مرارا إطارا جديدا للمفاوضات مما يطيل أمد العملية”.

وقال بزشكيان إن إيران لن “تتراجع عن حقوقها المشروعة”.

وأضاف “لأننا نرفض الرضوخ للترهيب، يقولون إننا مصدر عدم الاستقرار في المنطقة”.

وانتهت جولة رابعة من المحادثات الإيرانية الأمريكية في سلطنة عمان يوم الأحد الماضي، دون تحديد موعد جولة جديدة بعد.