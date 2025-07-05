خامنئي يحضر فعالية عامة بعد أسابيع من الحرب مع إسرائيل

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دبي (رويترز) – أظهر مقطع مصور بثته وسائل إعلام رسمية إيرانية الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي وهو يحضر مناسبة دينية يوم السبت، وذلك بعدما ذكرت تقارير أنه كان في “مكان آمن” منذ بدء الحرب الجوية التي استمرت 12 يوما مع إسرائيل والتي قتل فيها عدد من كبار القادة العسكريين والعلماء النوويين.

وأظهر المقطع المصور عشرات الأشخاص وهم يشاركون في مراسم إحياء يوم عاشوراء، وظلوا يهتفون بينما دخل خامنئي قاعة تُعقد فيها الكثير من الفعاليات الحكومية.

ولأسباب أمنية على ما يبدو، كان خامنئي يكتفي بتوجيه رسائل مسجّلة مسبقا خلال الحرب التي اندلعت في 13 يونيو حزيران وتجنّب الظهور العلني.

وفي 26 يونيو حزيران، أكد خامنئي في تصريحات مسجّلة بثها التلفزيون الرسمي أن إيران لن تستسلم رغم دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.