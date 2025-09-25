خطف إماراتيَين وإيراني في مالي (حكومة)

خُطف إماراتيان وإيراني الأسبوع الماضي في مالي على أيدي “أفراد مسلّحين مجهولي الهويّة”، بحسب ما أعلنت الخميس حكومة الدولة الإفريقية التي تشهد اضطرابات تقوّض أمنها.

وخُطف الرجال الثلاثة في مزرعة يملكها أحدهم بالقرب من العاصمة باماكو، وفق ما أفادت الحكومة.

ولم تتّضح بعد هوية الجهة المسؤولة عن عملية الخطف.

وقالت الحكومة المالية التي شجبت عملية الخطف “بأشدّ العبارات” إن “كلّ التدابير اللازمة اتّخذت بتعاون وثيق مع الشركاء المعنيين بغية التوصّل إلى الإفراج عن الرهائن”.

وكشف مصدر أمني اشترط عدم الإفصاح عن هويّته لوكالة فرانس برس أن عمليات البحث جارية وأن الرجلين الإماراتيين من دبي.

ووقعت الحادثة على بعد حوالى 50 كيلومترا من باماكو، بحسب تصريحات المصدر الأمني التي أكّدها مسؤول محلّي.

وتعصف أزمة أمنية حادة بمالي التي يحكمها العسكر بسبب أعمال عنف متواترة لمجموعات مرتبطة بتنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية، فضلا عن حركات انفصالية وجماعات إجرامية.

وشهدت البلاد انقلابات عسكرية في 2020 و2021 وباتت تحت حكم مجلس عسكري يواجه صعوبات في احتواء العنف المتصاعد.

