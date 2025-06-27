خمسة قتلى في قصف روسي على دنيبروبيتروفسك الأوكرانية

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أعلن حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك في وسط شرق أوكرانيا مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة 25 آخرين الجمعة، أربعة منهم في حال خطيرة، في غارة جوية روسية على مدينة سامار.

وقال سيرغي ليساك على تلغرام “قتل الروس خمسة أشخاص وأحصينا 25 جريحا أربعة منهم في حال خطيرة”، بعد “هجوم صاروخي” على سامار أدى إلى “اندلاع حريق”.

جاءت هذه الضربة الروسية الجديدة بعد يومين من تأكيد الرئيس فولوديمير زيلينسكي لنظيره الأميركي دونالد ترامب، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي، أنه “مستعد” لشراء أنظمة دفاع جوي أميركية من طراز باتريوت، وهي ضرورية لإحباط القصف الروسي.

لكن ترامب قال للصحافيين إنه “سيرى ما إذا كان بوسعنا توفير بعضها”، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة “تحتاج أيضا” إلى هذه الأنظمة الشديدة الدقة.

وكان سيرغي ليساك أفاد الثلاثاء بمقتل شخصين وإصابة عدد آخر في غارة روسية على مدينة سامار التي كان عدد سكانها يناهز 70 ألف نسمة قبل الغزو الروسي.

ويقول مسؤولون أوكرانيون إن الهجمات الروسية السابقة قرب سامار أصابت بنى تحتية عسكرية.

تقع سامار شمال شرق مدينة دنيبرو الكبيرة، على بعد أقل من 150 كيلومترا من الجبهة الشرقية، حيث تواجه القوات الأوكرانية صعوبات أمام الجيش الروسي الذي يهدد بدخول منطقة دنيبروبيتروفسك.

والجمعة، أعلنت اجهزة الأمن الأوكرانية والجيش في بيانين منفصلين تنفيذ هجوم بمسيرات على قاعدة مارينوفكا الجوية في منطقة فولغوغراد الروسية (غرب). وأكدا تدمير قاذفتين من طراز سو-34 استخدمتا لقصف أوكرانيا، وإلحاق أضرار بقاذفتين أخريين.

بور/ح س-ب ق