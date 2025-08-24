The Swiss voice in the world since 1935
دبي تفتتح 25 مؤسسة تعليمية خاصة للعام الدراسي الجديد

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

افتتحت دبي 25 مؤسسة خاصة للعام الدراسي الجديد 2025-2026، تتوزع بين 16 مركزا للطفولة المبكرة وست مدارس خاصة وثلاث جامعات دولية، وفق ما أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان الأحد.

وأضح البيان أن قطاع التعليم الخاص في دبي يشهد نموا متسارعا، وأن هذه المؤسسات التعليمية الجديدة ستسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة التعليم الخاص في الإمارة عبر توفير 11700 مقعد دراسي جديد في المدارس، وأكثر من 2400 مقعد في مراكز الطفولة المبكرة.

ويضم قطاع التعليم الخاص في دبي حاليا 331 مركزا للطفولة المبكرة و233 مدرسة و44 مؤسسة للتعليم العالي، بحسب البيان.

م ل/

