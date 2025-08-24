دبي تفتتح 25 مؤسسة تعليمية خاصة للعام الدراسي الجديد

افتتحت دبي 25 مؤسسة خاصة للعام الدراسي الجديد 2025-2026، تتوزع بين 16 مركزا للطفولة المبكرة وست مدارس خاصة وثلاث جامعات دولية، وفق ما أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان الأحد.

وأضح البيان أن قطاع التعليم الخاص في دبي يشهد نموا متسارعا، وأن هذه المؤسسات التعليمية الجديدة ستسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة التعليم الخاص في الإمارة عبر توفير 11700 مقعد دراسي جديد في المدارس، وأكثر من 2400 مقعد في مراكز الطفولة المبكرة.

ويضم قطاع التعليم الخاص في دبي حاليا 331 مركزا للطفولة المبكرة و233 مدرسة و44 مؤسسة للتعليم العالي، بحسب البيان.

