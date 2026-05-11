دول الاتحاد الأوروبي تتفق على فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين

توصّل وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الإثنين إلى اتفاق لفرض عقوبات جديدة على مستوطنين إسرائيليين يمارسون أعمال عنف ضد الفلسطينيين، بعدما أتاح تغيير الحكومة في المجر وضع حد لعرقلة على هذا الصعيد استمرّت أشهرا.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس لدى إعلانها التوصّل لاتفاق “لقد حان الوقت للانتقال من المراوحة إلى التنفيذ”.

وتابعت “هناك عواقب للتطرّف والعنف”.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو إن الاتحاد الأوروبي “يفرض عقوبات على المنظمات الإسرائيلية الرئيسية المسؤولة عن دعم الاستيطان المتطرّف والعنيف في الضفة الغربية، وكذلك على قياداتها”.

وجاء في منشور له على منصة للتواصل الاجتماعي “يجب أن تتوقف فورا هذه الأفعال البالغة الخطورة وغير المقبولة”.

والخطوة التي تأتي ردا على تصاعد العنف والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، كان يعرقلها رئيس الوزراء المجري السابق فيكتور أوربان.

لكن يبدو أن إطاحة أوربان، حليف إسرائيل، من رئاسة حكومة المجر وتولي بيتر ماديار المنصب خلفا له، مهّد الطريق أمام إزالة اعتراض بودابست.

وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إنه سيتم فرض عقوبات على سبعة مستوطنين أو منظمات استيطانية.

ومن جانب آخر، وافق التكتل على فرض عقوبات على ممثلين لحركة حماس الفلسطينية.

ودانت إسرائيل العقوبات الجديدة، وشدّدت على ما اعتبرته حق اليهود في الاستيطان بالضفة الغربية المحتلة.

واعتبر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن الاتحاد الأوروبي “معادٍ للسامية”.

وقال الوزير الذي يعد أحد أبرز رموز اليمين المتطرف في حكومة بنيامين نتانياهو، إن “انتظار أن يتخذ اتحاد معادٍ للسامية قرارا أخلاقيا، هو أشبه بانتظار أن تشرق الشمس من الغرب. في وقت ينفذ أعداؤنا هجمات ويقتلون اليهود، يحاول الاتحاد الأوروبي أن يكبّل أيدي من يدافعون عن أنفسهم”.

وأضاف في منشور على منصة إكس أن الاستيطان “لن يرتدع. البناء، الزراعة، الدفاع، والاستيطان في عموم أرض إسرائيل”.

وجاء في منشور لوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على منصة إكس “لقد اختار الاتحاد الأوروبي، بشكل تعسّفي وسياسي، فرض عقوبات على مواطنين وكيانات إسرائيلية بسبب آرائهم السياسية ودون أي أساس”.

– مقترحات –

تشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، تصاعدا في أعمال العنف التي يشارك فيها مستوطنون إسرائيليون، وقد اشتدت منذ بداية حرب الشرق الأوسط في 28 شباط/فبراير.

على الرغم من مضي الاتحاد الأوروبي قدما في فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين، لم تتوصل الدول الأعضاء بعد إلى توافق يتيح اتّخاذ خطوات إضافية ضد إسرائيل، على غرار كبح العلاقات التجارية.

وناقش وزراء الخارجية المجتمعون في بروكسل الدعوات إلى حظر سلع يتم إنتاجها في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن المفوضية الأوروبية ستعرض مقترحا بهذا الشأن لتبيان ما إذا سيحظى بدعم كاف من الدول الأعضاء.

وأضاف تاياني “لقد نوقشت هذه المسألة، لكن أي قرار لم يُتّخذ بعد، بانتظار المقترحات التي ستُعرض”.

باستثناء القدس الشرقية، يعيش أكثر من 500 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وسط نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.

ويشير تقرير أممي إلى أن التوسّع الاستيطاني الإسرائيلي بلغ في العام 2025 أعلى مستوى له منذ العام 2017 على الأقل، وهو العام الذي بدأت فيه الأمم المتحدة تتسجيل البيانات ذات الصلة.

