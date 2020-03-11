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ديمقراطية مباشرة

ديمقراطية مباشرة مبادرة شعبية جديدة لخفض تكاليف التأمين الصحي في سويسرا

سرير في مشفى

الصحة وتكلفة التأمين الصحي مصدر قلق متكرر للسويسريين.

(© Keystone / Gaetan Bally)

سلّم الحزب الديمقراطي المسيحي (يمين وسط) التوقيعات اللازمة لفرض تصويت على المستوى الوطني على خطته الهادفة إلى خفض تكاليف التأمين الصحي في سويسرا.

وجاء في بيان صحفي أصدره الحزب يوم الثلاثاء 10 مارس، بعد تسليم 119 ألف توقيع في برن "تعالج مبادرتنا بشكل ملموس الموضوع الرئيسي الذي يثير مخاوف السّكان في سويسرا".

تطالب المبادرة السلطات الفدرالية والكانتونية باتخاذ تدابير معينة كلما كانت زيادة أقساط التأمين الصحي أسرع مما يعادل خٌمس الزيادة في الأجور في الفترة الزمنية ذاتها.

قد تشمل هذه التدابير تشجيع استخدام المزيد من الأدوية الجنيسة، واتخاذ خطوات لخفض تكاليف هذه الأدوية (فهي اليوم أغلى في سويسرا من أي مكان آخر)، وكذلك تقليل "الهدر" و "الإفراط في الاستهلاك"، بحسب تقديرات الحزبرابط خارجي.

وتأتي هذه المبادرة بعد أسابيع قليلة من تسليم الحزب الاشتراكي (يسار) بدوره التواقيع الضرورية لمبادرة من أجل الحد من تكاليف التأمين الصحي المرتفعة – هدفها وضع الحد الأقصى القانوني لتكاليف التأمين الصحي عند 10% من دخل الأسرة؛ بمعنى أن تنخفض من 14%، حيث يزعم الحزب أنّه المتوسط الحالي لها.

كما تم إطلاق مبادرة ثالثة مشتركة بين الأحزاب حول نفس القضية العام الماضي.

علماً أنّه على مدار العقدين الماضيين، كان موضوع التأمين الصحي من بين أهم ثلاثة قضايا شغلت الشعب السويسري، وفقًا لـ "مقياس القلق أو مؤشر الإنشغالات" لمصرف كردي سويس.

Keystone-SDA/ث.س

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