ذعر وارتباك في حفل العشاء الرسمي لمراسلي البيت الأبيض في واشنطن

كان من المفترض أن تكون أمسية عشاء مراسلي البيت الأبيض مناسبة متألقة يلقي فيها الرئيس دونالد ترامب خطابا أمام الصحافيين في قاعة حفلات بواشنطن، لكنّ بريق تلك الليلة تبدّد فجأة بإطلاق نار أرغم الحضور على الارتماء أرضا وعناصر الأمن على إجلاء الرئيس.

كان ترامب جالسا على المنصة في حفل العشاء السنوي لرابطة مراسلي البيت الأبيض، وهي المرة الأولى التي يحضر فيها الفعالية وهو في السلطة، عندما سُمع دويّ قوي بدّد أجواء الأمسية ودفع الحضور إلى التلفّت بقلق.

وشاهد مراسلو فرانس برس الحاضرون حالة الفوضى تتكشف امام أعينهم.

بعد لحظات من دوي طلقات نارية على ما يبدو، سُمعت صيحات “ابقوا أرضا!” و”ارتموا أرضا!” بينما سعى الضيوف بملابسهم الأنيقة وبمن فيهم مراسلون ومسؤولون في إدارة ترامب وبعض أعضاء حكومته، للاحتماء بالطاولات.

ووسط الفوضى سارع عناصر الخدمة السرية الأميركية للالتفاف حول الرئيس والسيدة الأولى ميلانيا ترامب وأسلحتهم مصوبة. وقاموا بإجلاء ترامب عبر ستار خلفي بينما سارع الحاضرون للانخفاض أرضا وسط حالة من الذهول.

وقال ترامب لاحقا إنه اعتقد في البداية أن الصوت كانت نتيجة “سقوط صينية” قبل أن يدرك إنه إطلاق نار. وتابع “إما صينية أو رصاصة. كنت أتمنى أن تكون صينية، لكنها لم تكن كذلك”.

– الاحتماء تحت الطاولة –

وتوقفت الفرقة الموسيقية عن العزف وخيّم الصمت على المكان لثوان قليلة.

وتمركز عناصر الأمن حول الطاولات بينما كانت الأطباق تتساقط على أرضية قاعة الاحتفالات الضخمة في فندق هيلتون واشنطن، وهو الفندق نفسه الذي نجا فيه الرئيس رونالد ريغان من محاولة اغتيال قبل 45 عاما.

وقال محمد أوز، مدير مراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية في إدارة ترامب، للصحافيين ومن بينهم وكالة فرانس برس، فيما كانت فرق الأمن تقوم بإجلائه “تم إطلاق نار في الأعلى”.

كما شوهد وزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت ف. كينيدي جونيور، الذي اغتيل والده روبرت ف. كينيدي وعمه الرئيس جون ف. كينيدي في ستينيات القرن الماضي، وهو يُنقل بسرعة من قاعة الحفلات.

وقالت ألكسندرا إنغرسول مراسلة قناة “وان أميركا نيوز” لوكالة فرانس برس إنها كانت داخل القاعة عندما بدأت الفوضى، ورأت عناصر الخدمة السرية يتحركون بسرعة لحماية الرئيس.

وأضافت متحدثة لوكالة فرانس برس “احتميت تحت الطاولة وقلت لنفسي: لن أُخاطر بالأمر … لم أكن أعلم ما إذا تم تحييد مطلق النار ولا ما يجري”.

وصرّح ترامب للصحافيين في وقت لاحق بأن المسلح “ذئب منفرد” و”مختل عقليا” تمت السيطرة عليه عند نقطة تفتيش أمنية خارج قاعة الاحتفال مباشرة.

– حاولت بشدة –

وصدرت أوامر بإخلاء القاعة بأكملها وتوجه مئات الضيوف إلى ردهة فندق هيلتون ومنها إلى باحة خارجية في البرد.

وكان الضيوف يتعانقون ويجرون مكالمات ويرسلون رسائل نصية إلى الأصدقاء والأحباء وإلى مكاتبهم الإخبارية.

وانطلق موكب ترامب من فندق هيلتون بعد الساعة 8,40 مساء بقليل متوجها إلى البيت الأبيض.

وسارع المراسلون إلى المقر الرسمي للرئيس الأميركي لحضور مؤتمر صحافي نُظم على عجل.

وظهر ترامب الذي كان لا يزال يضع ربطة عنق سوداء، على المنصة في غرفة الإحاطة الإعلامية بالبيت الأبيض برفقة ميلانيا ترامب ونائب الرئيس جاي دي فانس ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) كاش باتيل، ومسؤولين كبار آخرين.

وقال ترامب، الذي نجا من محاولة اغتيال في تجمع انتخابي في بتلر بولاية بنسيلفانيا عام 2024 “لقد حاولت بشدة البقاء” في العشاء، لكن عناصر الخدمة السرية طلبوا منه المغادرة.

وأكد أنه سيتم تحديد موعد جديد للفعالية.

وقال “سننظمها مرة أخرى” مضيفا “لن نسمح لأحد بالسيطرة على مجتمعنا”.

