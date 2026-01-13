رئيسا الإمارات والفيليبين يشهدان توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين

afp_tickers

1دقيقة

شهد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونظيره الفيليبيني فرديناند ماركوس توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والفلبين، والرامية إلى الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الثلاثاء.

ونقلت الوكالة الرسمية نقلا عن الشيخ محمد قوله إنّ “العلاقات الإماراتية ـ الفلبينية تواصل تطورها انطلاقاً من رؤية مشتركة للارتقاء بها إلى آفاق جديدة تخدم المصالح المتبادلة للبلدين”.

وأعرب عن تطلعه إلى أن “تحقق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، نقلة نوعية في علاقات التعاون بين البلدين تسهم في تعزيز تطلعاتهما التنموية المشتركة”.

هت