رئيسة المفوضية الأوروبية: المفاوضات هي السبيل الوحيد لإنهاء أزمة الشرق الأوسط

reuters_tickers

1دقيقة

بروكسل (رويترز) – قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الأحد إن طاولة المفاوضات هي السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في الشرق الأوسط، مضيفة أنه يجب إلا تملك إيران أسلحة نووية تحت أي ظرف من الظروف.

وكتبت فون دير لاين على إكس “يجب ألا تملك إيران قنبلة نووية أبدا”.

وأضافت “مع بلوغ التوتر في الشرق الأوسط ذروته، يجب أن يكون الاستقرار هو الأولوية. واحترام القانون الدولي أمر بالغ الأهمية”.

وتابعت “الآن هو الوقت المناسب لانخراط إيران في حل دبلوماسي ذي مصداقية. طاولة المفاوضات هي السبيل الوحيد لإنهاء هذه الأزمة”.