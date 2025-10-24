رئيسة المكسيك: المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة “متقدمة جدا”

أعلنت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم الجمعة أن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وبلادها “متقدمة جدا”، وذلك عقب إعلان نظيرها الأميركي دونالد ترامب قطع المحادثات مع كندا، شريكتهما في اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية.

وقالت شينباوم في مؤتمر صحافي إن وزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد “سيتوجه الأسبوع المقبل لحضور اجتماع أبيك (منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ) في كوريا الجنوبية، حيث سيعقد اجتماعات أخرى مع إدارة الرئيس ترامب”.

وردت شينباوم على أسئلة الصحافيين حول تداعيات الخلافات بين أوتاوا وواشنطن على اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية، قائلة “سننتظر”.

وأنهى ترامب محادثات التجارة مع كندا مساء الخميس في تحوّل مفاجئ لموقفه بسبب حملة إعلانية مناهضة للرسوم الجمركية مولتها مقاطعة أونتاريو الكندية، بينما حاول رئيس الوزراء الكندي مارك كارني تهدئة الوضع الجمعة.

وأعربت شينباوم عن تفاؤلها بإمكان إبرام وزير الاقتصاد “بعض الاتفاقات” مع الفريق الأميركي في كوريا الجنوبية.

وقالت “نحرز تقدما جيدا جدا في درس النقاط التي أثاروها ويعتبرونها عقبات أمام اتفاقية التجارة. ولا نعتبر غالبيتها على هذا النحو”.

في أيلول/سبتمبر، وخلال زيارة رسمية للمكسيك قام بها رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، دعت الدولتان إلى اتفاقية تجارة حرة أكثر “إنصافا” و”فعالية” في أميركا الشمالية، بينما هدد ترامب بفرض رسوم جمركية على جارتيه وشريكتي بلاده تجاريا.

