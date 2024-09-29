رئيس إيران يندد بهجمات إسرائيلية على حلفاء طهران في المنطقة

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دبي (رويترز) – قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يوم الأحد إنه يجب عدم السماح لإسرائيل بمهاجمة دول “محور المقاومة” الموالي لإيران واحدة تلو الأخرى.

وقالت إسرائيل إنها قصفت أهدافا لجماعة الحوثي في اليمن يوم الأحد، لتوسع بذلك جبهاتها مع حلفاء إيران في المنطقة بعد مقتل حسن نصر الله الأمين العام لجماعة حزب الله يوم الجمعة في تصعيد للصراع في لبنان.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن بزشكيان قوله إنه يجب دعم لبنان.

وأضاف بزشكيان “يجب عدم ترك المقاتلين اللبنانيين وحدهم في هذه المعركة لكيلا يهاجم النظام الصهيوني (إسرائيل) دول محور المقاومة واحدة تلو الأخرى”.

وقتل أيضا عباس نيلفوروشان نائب قائد الحرس الثوري الإيراني في الهجوم الذي أودى بحياة نصر الله في بيروت.

وقال بزشكيان “لا يمكننا تقبل هذه الأفعال ولن تمر دون رد. يجب أن يكون هناك رد فعل حاسم”.

وندد ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بالضربات الإسرائيلية في اليمن، وقال في بيان إنها استهدفت “بنية تحتية مدنية” مثل محطة كهرباء ومستودعات وقود.

وأضاف كنعاني “تحذر إيران مجددا من عواقب لعب النظام الصهيوني (إسرائيل) بنار الحرب على السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي”.

وفي هجوم إسرائيلي آخر على اليمن في يوليو تموز، قصفت طائرات مقاتلة “مواقع يمكن استخدامها في أغراض مدنية وعسكرية مثل البنية التحتية للطاقة” في الحديدة، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الحوثيين يستخدمون الميناء في تسلم شحنات أسلحة إيرانية.