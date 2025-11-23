رئيس الأركان الإسرائيلي يقيل قادة عسكريين ويوبخ آخرين لإخفاقاتهم في هجوم 7 أكتوبر

(لتصحيح المصدر بالفقرة 2 إلى بيان للجيش)

القدس (رويترز) – أقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير يوم الأحد عددا من كبار قادة الجيش ووبخ آخرين بسبب دورهم في الإخفاقات التي وقعت في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 عندما شنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) هجوما مباغتا على جنوب إسرائيل من غزة.

وذكر الجيش في بيان أن عددا من الضباط أُبلغوا بتسريحهم من الخدمة الاحتياطية وإنهاء خدمتهم العسكرية.

وصدرت بحق آخرين توبيخات رسمية بينما أُبلغ أحدهم بإنهاء خدمته.‭ ‬وقدم آخر استقالته.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)