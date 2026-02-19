رئيس الإمارات يأمر بالإفراج عن 1440 نزيلًا بمناسبة شهر رمضان
أمر الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإفراج عن 1440 نزيلاً من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية، ممّن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).
وذكرت الوكالة مساء الأربعاء أنّ الشيخ محمد “تكفّل بتسديد الالتزامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك”.
وتأتي مبادرة الشيخ محمد “بشأن الإفراج عن النزلاء، في إطار حرصه على إعطائهم فرصةً لبدء حياة جديدة، والتخفيف من معاناة أسرهم، وتحقيق استقرارها، وإدخال السرور إلى قلوب عائلاتهم في هذه المناسبة المباركة”، على ما ذكرت الوكالة الرسمية.
هت