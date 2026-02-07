رئيس الحكومة اللبنانية يتعهد بإعادة الإعمار خلال زيارة قرى جنوبية

تعهّد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام السبت بالبدء بإعادة إعمار القرى المدمّرة في جنوب لبنان خلال جولة أجراها في المنطقة الحدودية مع اسرائيل هي الأولى له منذ أعلن الجيش اللبناني الانتهاء من نزع سلاح حزب الله فيها.

ولا تزال مساحات واسعة من جنوب لبنان مدمّرة بالكامل وسكانها عاجزون عن العودة إليها والسلطات عن إعمارها، بعد أكثر من عام على اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى حربا مدمرة بين حزب الله واسرائيل في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

وفي إطار جولته، زار سلام بلدة طير حرفا التي تبعد ثلاثة كيلومترات عن الحدود مع اسرائيل، وقال من هناك إن “هذه البلدات تعرضت لنكبة حقيقية”.

وتعهّد سلام بأن السلطات ستبدأ بمشاريع لإعادة تأهيل الطرقات والاتصالات وشبكات المياه في بلدتين حدوديتين.

وتجمّع السكان حول حطام مبان ومنازل في استقبالهم لسلام مع مسؤولين آخرين في بلدة الضهيرة، حمل بعضهم الأعلام اللبنانية.

وأعلن سلام من مدينة بنت جبيل خلال مؤتمر صحافي برفقة مسؤولين محليين ونواب من حزب الله وحليفته حركة أمل أن السلطات أمنت كمرحلة أولى مبالغ تكفي “لإعادة تأهيل 32 كلم من الطرقات وربط شبكة الاتصالات المقطعة وترميم البنى التحتية للمياه” وشبكة الكهرباء في المنطقة.

وافق البنك الدولي العام الماضي على قرض بقيمة 250 مليون دولار لدعم إعادة الإعمار في لبنان بعد الحرب، بينما قدّر كلفة إعادة الإعمار في البلاد بنحو 11 مليار دولار.

وقال سلام إن بعض مشاريع إعادة التأهيل ستموّل من قرض البنك الدولي.

أعلن الجيش اللبناني مطلع كانون الثاني/يناير إنجاز المرحلة الأولى من خطة نزع ترسانة حزب الله، والتي أقرتها الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة.

وأكد الجيش اللبناني أنه أتمّ “بسط السيطرة العملانية على الأراضي التي أصبحت تحت سلطته في قطاع جنوب الليطاني (حوالى 30 كيلومترا من الحدود الإسرائيلية)، باستثناء الأراضي والمواقع التي لا تزال خاضعة للاحتلال الإسرائيلي”.

إلا أن إسرائيل شككت في هذه الخطوة واعتبرتها غير كافية. ومنذ إعلان الجيش اللبناني استكمال نزع السلاح جنوب الليطاني، وجهت الدولة العبرية ضربات عدة لمناطق غالبيتها شمال النهر.

ويتهم لبنان اسرائيل بالسعي إلى منع إعادة الإعمار في المناطق المدمّرة في الجنوب لا سيما مع قصفها المتواصل لآليات تستخدم في البناء.

وأشار وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو من لبنان الجمعة إلى أن “الشرط الأساسي لتدفق التمويل الدولي هو إصلاح النظام المصرفي”، مشيدا بـ”شجاعة” الحكومة وجهودها في هذا الصدد.

والتقى بارو السبت قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل حيث ناقشا “المتطلبات اللازمة لتعزيز قدرات الجيش”، وفق بيان للجيش.

