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رئيس المجلس الأوروبي: على بكين “تعديل سلوكها” لتسوية الخلافات التجارية مع بروكسل

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حض رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الجمعة الصين على “تعديل سلوكها” لتسوية الخلافات التجارية بين بروكسل وبكين، بعد سلسلة من التدابير الجمركية المتبادلة.

وقال ميشال “نعول على الصين من أجل أن تعدّل سلوكها وتدرك أن علينا إعادة التوازن إلى العلاقات التجارية من أجل المزيد من الإنصاف، ومن أجل منافسة نزيهة”، وذلك بعد لقاء مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا المنعقدة في لاوس.

وأعرب المسؤول الأوروبي عن أمله في التوصل إلى اتفاق خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة بالرغم من أن الوضع “صعب جدا”.

وقال “يبدو لي أن الباب لم يغلق، لكن الوضع صعب جدا. نتقاسم الفكرة بأن حربا جمركية ستكون حتما فشلا، وأن علينا بذل جهود لتفاديها”.

وشددت بكين الثلاثاء الشروط لاستيراد البراندي الأوروبي، وبصورة أساسية الكونياك الفرنسي، بعدما قررت بروكسل تشديد الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين.

وتتهم المفوضية الأوروبية الصين بالمنافسة غير النزيهة بمنحها مساعدات كبيرة لشركات إنتاج السيارات الصينية، ما يؤدي إلى خفض اسعارها بصورة مصطنعة.

وردت بكين بفتح تحقيقات لمكافحة إغراق الأسواق تستهدف واردت اللحوم ومشتقات الحليب.

وقال ميشال إن الاتحاد الأوروبي لن يكون “ساذجا” بعد الآن حيال الدعم  الكثيف الذي تمنحه السلطات الصينية لشركاتها، آملا أن يسمح الحوار الجاري بين الطرفين بالتوصل إلى حل.

بدف/دص/لين

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية