رئيس المكتب الوطني للإعلام الإماراتي يتباحث مع إيلون ماسك

التقى عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام رئيس “بريدج”، إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركات “إكس” و”سبايس إكس” و”تيسلا” و”ستارلينك”، للبحث في مستقبل التقنية والإعلام وفرص التعاون وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) السبت.

وجرى اللقاء في المقر الرئيسي لشركة تيسلا في مدينة بالو ألتو بولاية كاليفورنيا الأميركية، ووجّه عبد الله بن محمد الدعوة إلى إيلون ماسك للمشاركة في فعاليات الدورة الأولى من قمة “بريدج”، لصناعة الإعلام والمحتوى والترفيه، الذي ستحتضنه أبوظبي بين 8 و10 كانون الأول/ديسمبر. كذلك، تباحثا بشأن مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.

