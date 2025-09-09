رئيس الوزراء العراقي والرئيس الأميركي يعلنان الإفراج عن الباحثة إليزابيث تسوركوف المخطوفة منذ 2023

أعلن كلّ من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الثلاثاء الإفراج عن الباحثة الإسرائيلية-الروسية إليزابيث تسوركوف المخطوفة منذ العام 2023 في العراق.

وفُقد أثر تسوركوف طالبة الدكتوراه في جامعة برينستون الأميركية والباحثة في معهد نيولاينز للاستراتيجية والسياسة، في العراق في آذار/مارس 2023. وفيما اتهمت إسرائيل فصيل كتائب حزب الله العراقي بخطفها، لمّح الفصيل في ما بعد إلى أنه غير مسؤول عن الأمر.

وقال السوداني في منشور على منصة إكس مساء الثلاثاء “تتويجا لجهود كبيرة بذلتها أجهزتنا الأمنية وعلى مدى شهور طويلة، نعلن عن تحرير المواطنة الروسية اليزابيث تسوركوف”.

من جهته، قال ترامب على منصة تروث سوشال إن “فصيل كتائب حزب الله أفرج الآن” عن تسوركوف التي قال إن “شقيقتها أميركية”.

وأضاف أن الباحثة “الآن بأمان في السفارة الأميركية في العراق بعدما تعرّضت للتعذيب على مدى عدة أشهر”.

ويُرجّح أن تكون تسوركوف دخلت العراق بجواز سفر روسي، في إطار بحث كانت تجريه لإعداد رسالة الدكتوراه في جامعة برينستون في زيارة لم تكن الأولى لها إلى العراق.

