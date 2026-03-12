رئيس الوزراء العراقي يندد بالهجمات على مواقع قوات الحشد الشعبي

12 مارس آذار (رويترز) – ندد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الخميس بالهجمات التي استهدفت مواقع لقوات الحشد الشعبي التي تضم فصائل شيعية ينظر إليها على أنها موالية لإيران.

وأطلق مسلحون موالون لإيران النار على قواعد أمريكية في العراق خلال الحرب مع الجمهورية الإسلامية. وتعرضت مواقع قوات الحشد الشعبي هي الأخرى لهجمات أسفرت عن مقتل مقاتل واحد في أحدث هجوم في كركوك بشمال العراق.

ويحرص السوداني على الحفاظ على علاقات متوازنة بين طهران وواشنطن.

وقال السوداني في بيان “هذا العدوان الممنهج والمتكرر، واستهداف المواقع والمقرات دون تمييز، ليس مجرد خرق عسكري، بل محاولة بائسة لخلط الأوراق وضرب السلم المجتمعي وتقويض المكتسبات الأمنية التي تحققت بدماء العراقيين”.

