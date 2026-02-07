رئيس الوزراء المغربي لن يسعى إلى ولاية جديدة بامتناعه عن الترشح لقيادة حزبه

afp_tickers

3دقائق

أعلن رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش السبت أنه لن يترشح مجددا لرئاسة حزبه، ما يبعده عمليا عن رئاسة الحكومة بعد الانتخابات البرلمانية المقررة في الخريف.

وجاء الإعلان خلال مؤتمر لحزبه التجمع الوطني للأحرار في مدينة الجديدة الساحلية الواقعة على بعد 190 كيلومترا جنوب العاصمة الرباط.

وقال أخنوش “أمامكم اليوم، أؤكد أن قرار عدم السعي نحو ولاية ثالثة (على رأس الحزب) كان قرارا جديا ومفكرا فيه بعمق”، مشيرا إلى رغبته في احترام القاعدة الداخلية التي تحد باثنتين عدد الولايات المتتالية على رأس الحزب.

المغرب ملكية دستورية تتمتع فيها الحكومة بصلاحيات واسعة، لكن الملك محمد السادس هو من يحتفظ بالمبادرة ويحدد التوجهات الاستراتيجية الرئيسية للبلاد.

ووجهت لعزيز أخنوش، رجل الأعمال الثري البالغ 64 عاما والذي يقود الحكومة منذ عام 2021، دعوات للاستقالة من قبل مجموعة “جيل زد 212” التي نظمت تظاهرات شبابية حاشدة بين أواخر أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر للمطالبة بتحسينات في خدمات الصحة العامة والتعليم. وكانت الحكومة قد أعلنت عن زيادة الاعتمادات للقطاعين في ميزانية عام 2026.

يدافع أخنوش عن سجله على رأس الحكومة، مسلطا الضوء على الانتعاش الاقتصادي الذي أعقب جائحة كوفيد، والدفع ببرامج اجتماعية من بينها توسيع التغطية الطبية وتقديم مساعدات مباشرة للأسر المتواضعة، فضلا عن تحقيق نمو مستقر رغم فترة الجفاف الطويلة.

وقد رافق فترة ولايته انتقادات بشأن تضارب المصالح المتعلقة بأنشطته في قطاع المحروقات، فهو يمتلك شركة إفريقيا التي تدير شبكات محطات وقود رئيسية في البلاد، وكذلك تواصله الذي اعتبر محدودا مع المواطنين.

في نهاية كانون الثاني/يناير، أعلن التجمع الوطني للأحرار أنه تلقى ترشيح محمد شوكي لرئاسة الحزب، وهو عضو في البرلمان غير معروف للرأي العام، والرئيس التنفيذي لشركة التمويل المغربية “إيه دي كابيتال”، وفق موقع “ميديا 24” المحلي.

انر/ح س/ب ح