رئيس الوزراء الهندي في كشمير لافتتاح خط استراتيجي لسكك الحديد

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وصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الجمعة إلى كشمير حيث افتتح خطا استراتيجيا للسكك الحديد، في أول زيارة إلى المنطقة المتنازع عليها في هملايا منذ النزاع مع باكستان الشهر الماضي.

يطلق مودي سلسلة مشاريع بمليارات الدولارات للمنطقة المقسّمة ذات الغالبية المسلمة والتي كانت محور نزاع مرير بين الهند وباكستان منذ استقلتا عن الحكم البريطاني عام 1947.

دخلت الهند والباكستان في نزاع استمر أربعة أيام الشهر الماضي واعتُبر أسوأ مواجهة بينهما منذ تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في العاشر من أيار/مايو.

وبثّ مكتب مودي صورا له عند موقع يمكن منه رؤية جسر شيناب البالغ طوله 1315 مترا والمصنوع من الفولاذ والاسمنت والرابط بين جبلين.

وقال رئيس الوزراء الهندوسي القومي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قبل الزيارة “فضلا عن كونه تحفة معمارية فريدة، سيحسّن جسر شيناب للقطارات الربط”.

وسار مودى على الجسر حيث رفع علما هنديا كبيرا للإعلان رسميا أنه بات مفتوحا أمام حركة القطارات.

وتفيد نيودلهي بأن شيناب “أعلى جسر قوسي للسكك الحديد في العالم”. ورغم وجود جسور أعلى منه للسيارات وخطوط الأنابيب، إلا أن موسوعة غينيس للأرقام القياسية تؤكد أن شيناب يتجاوز في علوه جسر السكك الحديد السابق الأعلى “ناجيهي” في الصين.

ومن شأن الجسر أن يسهّل حركة الناس والسلع والقوات علما بأن الطريق الوحيد سابقا كان عبر طرقات جبلية وعرة وبالجو.

ويتوقع أن يخفض خط السكك الحديد إلى النصف مدة السفر بين بلدة كاترا في منطقة جامو ذات الغالبية الهندوسية ومدينة سريناغار الرئيسية في كشمير ذات الغالبية المسلمة، إلى حوالى ثلاث ساعات.

وقتل أكثر من 70 شخصا بضربات صاروخية وبالمسيرات والمدفعية خلال نزاع الشهر الماضي.

واندلعت المواجهات بعد هجوم في 22 نيسان/أبريل استهدف مدنيين في الشطر الهندي لكشمير اتّهمت نيودلهي باكستان بدعمه، وهي تهمة نفتها إسلام أباد.

وتخوض جماعات متمردة في الشطر الهندي لكشمير تمرّدا منذ 35 عاما مطالبة باستقلال المنطقة أو ضمها إلى باكستان.

بب/لين/غ ر