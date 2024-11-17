رئيس الوزراء الهندي في نيجيريا لتعزيز “الشراكة الاستراتيجية”

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عزز رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس النيجيري بولا تينوبو الأحد في ابوجا “الشراكة الاستراتيجية” بين دولتيهما الأكبر من حيث عدد السكان في آسيا وأفريقيا والراغبتين في أداء دور أكبر في العالم.

ونيجيريا هي المحطة الأولى في جولة يقوم بها الزعيم الهندي تشمل البرازيل لحضور قمة مجموعة العشرين التي تُفتَتَح الاثنين، ثم غويانا.

ووصفت نيودلهي هذه الزيارة بأنها لقاء بين “شريكين طبيعيين”.

ولدى وصوله إلى أبوجا، قال مودي على وسائل التواصل الاجتماعي “آمل أن تعمق هذه الزيارة العلاقات الثنائية بين بلدينا”.

واستُقبل مودي في القصر الرئاسي بمراسم استعرض خلالها حرس الشرف، قبل أن يجري محادثات مغلقة مع الرئيس النيجيري.

وقبل الاجتماع، قال مودي إن “تعاوننا متين للغاية وثمة العديد من الفرص الجديدة لتعزيزها”.

وأضاف “لقد عملنا دائما سوية للتغلب على تحديات مثل الإرهاب والانفصالية والقرصنة وتهريب المخدرات”.

وأعرب الرئيس النيجيري، من جانبه، عن أمله في أن تتيح هذه الزيارة تعزيز “الشراكة الاستراتيجية بين البلدين”.

وتعد الجالية الهندية في نيجيريا نحو 60 ألف شخص.

ومنح تينوبو الزعيم الهندي وسام “القائد الأعلى”، وتعهد العمل معه على “أساس الاحترام المتبادل والاشتراك في المهام”.

وبعد اجتماعهما، تحدث الرجلان عن وضع اللمسات الأخيرة على شروط اتفاق للتعاون الاقتصادي واتفاق لتفادي الازدواج الضريبي ومعاهدة استثمار ثنائية، بحسب بيان مشترك.

– مجلس الأمن –

وتسعى الهند ونيجيريا للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي أي مع حق النقض. ويضم المجلس حاليا خمسة أعضاء يتمتعون بحق النقض، هم الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا.

وفي السنوات الأخيرة، دعا أنصار عالم “متعدد الأقطاب” إلى ضم دول من أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية إلى هذه المجموعة المختارة.

لم يشر رئيس الوزراء الهندي مباشرة إلى هذا الموضوع ولكنه خاطب الرئيس النيجيري قائلا “معا، سنواصل التأكيد على أولويات جنوب العالم”.

وأضاف “بفضل جهودنا سنتمكن من ذلك”.

وفي بيان منفصل، أعلنت نيجيريا أن تينوبو سيسافر أيضا إلى البرازيل للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، لافتة إلى أنها “دعت دائما وبشدة إلى إصلاح المؤسسات الحكومية العالمية، وغالبا ما أظهرت مؤهلاتها الضخمة كمرشحة جادة لمقعد دائم في مجلس الأمن الدولي”.

وتقدمت نيجيريا التي تعد 220 مليون نسمة وجنوب إفريقيا أقوى اقتصاد في افريقيا، بطلب لتمثيل القارة.

وكذلك فعلت الهند، وهي أكثر البلدان تعدادا للسكان في العالم (1,4 مليار نسمة) وتمتلك السلاح النووي.

كما أن الهند عضو في مجموعة بريكس التي تضم أيضا البرازيل وروسيا والصين وجنوب إفريقيا وإيران وإثيوبيا والإمارات.

وتعتبر نيجيريا “دولة شريكة” لكنها لم تحصل على وضع العضوية الكاملة، واتهم بعض المراقبين بريتوريا بتأخير هذا الانضمام.

وتشهد إفريقيا منافسة حادة بين الولايات المتحدة والقوى الاستعمارية الأوروبية السابقة وروسيا وتركيا والصين.

كما تتمتع الهند بحضور قوي. وقبل زيارة مودي، أكدت نيودلهي أن أكثر من 200 شركة هندية استثمرت 27 مليار دولار في نيجيريا.

ويمثل العملاق الإفريقي وجهة لصناديق التنمية الهندية، مع قروض وبرامج تدريب تناهز قيمتها 100 مليون دولار.

ستر/ريم-س ح/ب ق