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رئيس الوزراء الياباني يؤكد أنه “لن يتنازل بسهولة” في المحادثات التجارية مع واشنطن

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أكد رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا الأحد أنه “لن يتنازل بسهولة” في المحادثات مع واشنطن في وقت تسعى طوكيو لتجنّب رسوم جمركية أميركية تصل نسبتها إلى 35 في المئة على السلع اليابانية.

وقال إيشيبا في برنامج حواري “لن نتنازل بسهولة. لهذا السبب يستغرق الأمر وقتا وهو صعب لهذا السبب أيضا”.

جاءت تصريحاته في وقت تسارع اليابان للتفاوض مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل مهلة الأربعاء النهائية المحددة للتوصل إلى اتفاقيات تجارية.

وبينما فرض ترامب رسوما جمركية واسعة النطاق نسبتها 10 في المئة على الواردات من معظم شركاء بلاده التجاريين في نيسان/أبريل، كشف عن رسوم بمعدلات أعلى تستهدف عشرات الاقتصادات بما فيها اليابان، لكنه علّق تطبيقها مفسحا المجال للمفاوضات.

وتنقضي مدة تعليقها يوم التاسع من تموز/يوليو، ما يعني بأن الرسوم المرتفعة ستفرض ما لم تتوصل البلدان المعنية إلى اتفاقات مع واشنطن لتجنبها.

وأفاد ترامب بأنه سيوجه رسالة إلى اليابان يطلب منها “دفع 30 في المئة أو 35 في المئة أو أيا كان الرقم الذي نحدده”، واصفا العلاقة التجارية الثنائية بأنها “غير منصفة”.

وضغط خصوصا على اليابان لاستيراد المزيد من المركبات والرز من الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، أجرى مبعوث طوكيو التجاري ريوسي أكازاوا اتصالات هاتفية مع وزير التجارة الأميركي هاورد لوتنك يومي الخميس والسبت.

وفي برنامج الأحد الحواري، شدد إيشيبا على أن اليابان، أكبر دولة مستثمرة في الاقتصاد الأميركي، يجب أن تحظى بمعاملة مختلفة عن باقي البلدان.

وقال “ما هو الأمر غير المنصف؟ وهو غير منصف من أي ناحية؟ علينا دراسة” مزاعم الولايات المتحدة “كلا على حدة”.

وأضاف “نحن حلفاء، لكن علينا أن نقول ما ينبغي علينا قوله. نحن أكبر دولة مستثمرة في العالم وأكبر جهة توفر وظائف (في الولايات المتحدة). نحن مختلفون”.

وفي برنامج آخر الأحد، قال إيشيبا إن اليابان “تستعد للتعامل مع كافة الأوضاع”، وذلك ردا على سؤال بشأن الكيفية التي ينوي من خلالها التعامل مع رسالة ترامب.

هيه/لين/دص 

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية