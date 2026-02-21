رئيس بلدية نيويورك الجديد أمام اختبار تمرير ميزانيته الأولى

بعد شهرين من تولّيه منصب رئيس بلدية نيويورك بدعم واسع من الشباب وآمال بأن تُسهم سياساته اليسارية غير المسبوقة في معالجة الارتفاع الكبير في كلفة المعيشة في المدينة، يدرس زهران ممداني زيادة ضريبية مثيرة للجدل على العقارات.

وبعدما أخفق في الحصول على دعم حاكمة الولاية النافذة لزيادة الضريبة على الدخل، اضطرّ ممداني (34 عاما) إلى البحث عن مصادر بديلة لتمويل سياساته الرئيسية التي تشمل توفير حافلات مجانية ونشر فرق للاستجابة لحالات الطوارئ المرتبطة بالصحة النفسية.

وعند عرضه موازنة العام البالغة 127 مليار دولار — وهي أكبر من اقتصاد إثيوبيا — أعلن ممداني وجود عجز بقيمة 5,4 مليارات دولار، محمّلا سلفه إريك آدامز المسؤولية.

ولسدّ هذه الفجوة المالية، طلب ممداني من الحاكمة الوسطية كاثي هوكول رفع ضرائب الدخل على من تتجاوز أرباحهم السنوية مليون دولار، وزيادة الضرائب على الشركات التي تجني أعلى الأرباح.

ووصف ذلك بأنه الخيار “الأكثر استدامة وعدالة”، محذّرا من أنّ البديل — أي زيادة الضريبة العقارية المجحفة بحق أصحاب الدخل الأدنى — قد “يُلقي عبء حلّ هذه الأزمة على كاهل أبناء الطبقة العاملة والطبقة الوسطى في نيويورك”.

ومن شأن هذا البديل أن يثير الاستياء إلى حدّ كبير في مدينة يملك نحو 30 في المئة من سكانها منازل ويدفعون في المتوسط 6300 دولار سنويا كضريبة عقارية.

– “لا يبدو ذلك صائبا” –

وستطال مثل هذه الزيادة سكان الأحياء شديدة الثراء في مانهاتن، إضافة إلى مالكي المنازل الفردية في كوينز أو ستاتن آيلاند، وهم من أبناء الشريحة العليا في الطبقة الوسطى الذين لا يرغب الحزب الديموقراطي في خسارة أصواتهم.

وكتبت روث كولب-هابر، رئيسة شركة “وارتون بروبرتي أدفايزرز” للاستشارات العقارية، على “لينكد إن” إن “كثيرا من هؤلاء صوّتوا لممداني لأنه وعد بتخفيف تكاليف العيش في المدينة. لا يبدو ذلك صائبا بالنسبة إليّ”.

بدوره، اعتبر أندرو راين، رئيس “لجنة موازنة المواطنين”، وهي هيئة مستقلة لمراقبة المالية العامة، أنّ “الخيار الأفضل بدل رفع الضرائب هو إلغاء الإنفاق الذي لا يُحسّن حياة سكان نيويورك ويعزز كفاءة الدوائر الحكومية”.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة كولومبيا لينكولن ميتشل لوكالة فرانس برس إنّ تلويح ممداني برفع الضرائب العقارية في حال رفضت الحاكمة التعاون “خطوة ذكية استراتيجيا”، معتبرا أنّ هذه المقاربة ستؤلب الشريحة العليا من الميسورين التي تمثل 30% ضد النخبة الأكثر ثراء التي تمثل 2%.

غير أنّ المخاطرة بالنسبة إلى ممداني تكمن في عدم وجود ضمانة بأن توافق هوكول على فرض ضرائب على أصحاب الملايين والشركات الكبرى، ولا سيما في ظلّ معركة إعادة انتخاب محفوفة بالمخاطر، وفق كوستاس بانايوبولوس، أستاذ العلوم السياسية في جامعة نورث إيسترن في بوسطن.

وكان ممداني قد أعلن بالفعل دعمه لهوكول، ما حرمه من ورقة ضغط مهمة.

وتتواصل مفاوضات خلف الأبواب المغلقة في ألباني لوضع اللمسات النهائية على الموازنة التي يتعيّن إقرارها في الربيع.

وقال بانايوبولوس “من الواضح أنّ رئيس البلدية يخرج الآن من مرحلة شهر العسل”، مضيفا أن “واقع الحكم بدأ يفرض نفسه”.

