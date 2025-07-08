رئيس جنوب السودان يقيل قائد الجيش بعد 7 شهور من تعيينه

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نيروبي (رويترز) – بثت الإذاعة الرسمية في جنوب السودان إعلانا جاء فيه أن الرئيس سلفا كير أقال قائد الجيش بعد سبعة أشهر من توليه المنصب وعين بديلا له.

ولم يذكر الإعلان الذي صدر في وقت متأخر من يوم الاثنين أي سبب لإقالة بول نانق مجوك، الذي شغل المنصب منذ ديسمبر كانون الأول.

وذكر الإعلان أن كير عيّن داو أتورقونق قائدا لقوات الدفاع.

وتولى مجوك قيادة الجيش عندما كان القتال محتدما مع الجيش الأبيض، وهي ميليشيا عرقية تتألف في معظمها من شبان قبيلة النوير، مما أدى إلى اندلاع الأزمة السياسية الأحدث في البلاد.

وقال لول رواي المتحدث باسم الجيش “جرت العادة على أنه عندما يتم التعيين أو النقل إلى مهام أخرى لا يتم ذكر أسباب للتعيين ولا للإعفاء. هذا أمر طبيعي”.

ويعيش جنوب السودان رسميا في سلام منذ أن أنهى اتفاق أبرم في عام 2018 الصراع الذي استمر خمس سنوات وأودى بحياة مئات الآلاف، لكن العنف بين قبائل متناحرة ينشب بشكل متكرر.

وفي مارس آذار الماضي، تم وضع ريك مشار النائب الأول للرئيس قيد الإقامة الجبرية، مما أثار مخاوف من تجدد الصراع.

وقال وزير الإعلام مايكل مكوي إن الاحتجاز جاء نتيجة اتصال مشار بأنصاره “وتحريضهم على التمرد ضد الحكومة بهدف تعطيل السلام حتى لا تجرى الانتخابات ويعود جنوب السودان إلى الحرب”.

وكان حزب مشار قد نفى في وقت سابق اتهامات الحكومة له بدعم الجيش الأبيض الذي اشتبك مع الجيش في بلدة الناصر شمال شرق البلاد في مارس آذار.

وفي مايو أيار، قال جيش جنوب السودان إنه استعاد السيطرة على البلدة من الجيش الأبيض.