رئيس جنوب السودان يقيل نائبين له ومدير جهاز الأمن

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نيروبي (رويترز) – أقال رئيس جنوب السودان سلفا كير مدير جهاز الأمن الوطني واثنين من نواب رئيس البلاد ليحل محل أحدهما مستشار مقرب يعتقد محللون أنه ربما يخلفه في السلطة.

وينعم جنوب السودان رسميا بالسلام منذ أن كتب اتفاق أُبرم عام 2018 النهاية لحرب أهلية استمرت خمس سنوات وأودت بحياة مئات الألوف من الناس.

لكن لا يزال البلد يعاني من أزمة إنسانية بسبب أعمال عنف متفرقة وانعدام الأمن الغذائي وسوء الرعاية الصحية وأحوال الطقس المتطرفة.

وفي عدة مراسيم أعلنها مقدمو نشرات الأخبار على التلفزيون الرسمي في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، أقال كير نائبه الأطول بقاء في المنصب جيمس واني إيقا وعين مكانه بنيامين بول ميل، وهو مستشار مقرب ينظر إليه على أنه يتمتع بنفوذ متزايد فيما يتعلق بصنع القرار الرسمي.

وسيتولى بول ميل مسؤولية الملفات الاقتصادية في الوزارات، وهو رجل أعمال مدرج على قائمة العقوبات الأمريكية بسبب علاقاته بشركات بناء متهمة بغسل الأموال.

وقال أبراهام كول نيون أستاذ العلوم السياسية بجامعة جوبا لرويترز “كل المؤشرات حول بول ميل تتكشف… أنه هو القوة الوحيدة التي يجب أن يحسب لها حساب في جنوب السودان”.

وأضاف “يبدو لي أن الرئيس ربما لديه خطة له (بول ميل) باعتباره مهتما بمحاولة دعم مصالح الرئيس”.

ولم يتسن لرويترز حتى الآن الحصول على تعليق من بول ميل.

وقال نائب السكرتير الصحفي لواني إيقا إن نائب الرئيس المنتهية ولايته يتمنى كل التوفيق لمن يتولون السلطة ويواصلون بناء الأمة.

كما عين كير (73 عاما) تشارلز تشيك مايو رئيسا لجهاز الأمن الوطني بالإنابة ليحل محل أكيك تونج أليو لحين تعيين بديل دائم.

يوجد في جنوب السودان خمسة نواب للرئيس، ويشغل منافس كير منذ فترة طويلة وزعيم المعارضة ريك مشار منصب النائب الأول للرئيس.

تأجلت الانتخابات العامة مرتين بسبب خلافات بين كير ومشار اللذين قادا طرفين متحاربين في الحرب الأهلية، وهو الأمر الذي أدى إلى تعقيد تنفيذ عملية السلام.

وصارت التغييرات المفاجئة في المناصب العليا أمرا متكررا في السنوات الماضية.

ويعتقد المحللون أن التعيينات الجديدة التي أجراها كير تهدف إلى تعزيز سلطته داخل الحزب الحاكم قبل الانتخابات التي طال انتظارها والتي من المتوقع أن تعقد العام المقبل.