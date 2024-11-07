رئيس كوريا الجنوبية لا يستبعد إرسال أسلحة مباشرة إلى أوكرانيا

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أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول الخميس أنّ بلاده التي تُعتبر أحد أكبر مصدّري الأسلحة في العالم “لا تستبعد” إمكان أن ترسل بصورة مباشرة أسلحة إلى أوكرانيا.

ويؤشر هذا على تغير في سياسة لطالما اتّبعتها سيول وتقضي بعدم تصدير أسلحة إلى أيّ بلد يشهد حربا.

ويأتي ذلك بعدما أفادت تقارير بأنّ كوريا الشمالية أرسلت جنودا لإسناد روسيا في حربها مع أوكرانيا.

وقال يون في مؤتمر صحافي في سيول “الآن، اعتمادا على مستوى ضلوع كوريا الشمالية، سنعدّل تدريجا استراتيجيتنا للدعم على مراحل”.

وأضاف “هذا الأمر يعني أنّنا لا نستبعد إمكان إرسال أسلحة” إلى أوكرانيا بصورة مباشرة.

لكنّ الرئيس الكوري الجنوبي شدّد على أنّه “إذا انخرطنا في دعم على مستوى التسليح، فستكون الأولوية للأسلحة الدفاعية”.

وكانت الحكومة الكورية الجنوبية أعلنت أنّها تدرس فعليا إمكان أن ترسل مباشرة أسلحة إلى أوكرانيا ردّا على إرسال بيونغ يانغ قوات لإسناد روسيا في قتالها ضد الجيش الأوكراني.

وصدّق مجلس الاتحاد الروسي الأربعاء على معاهدة الدفاع المشترك مع كوريا الشمالية.

وهذه المعاهدة التي أبرمت خلال زيارة نادرة قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبيونغ يانغ في حزيران/يونيو الماضي، تنصّ خصوصا على أن يقدّم أحد الطرفين “مساعدة عسكرية فورية” للطرف الآخر في حال تعرّض الأخير لهجوم.

وسيشكّل انخراط الجنود الكوريين الشماليين في القتال، وهو أمر يرجّح الغرب أن يكون وشيكا، ضربة جديدة للقوات الأوكرانية التي تفتقر إلى العديد والعتاد وتتراجع في مواقع عديد من خطوط الجبهة.

وبحسب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، نشرت بيونغ يانغ 11 ألف جندي كوري شمالي في منطقة كورسك الروسية المتاخمة لأوكرانيا إسنادا لقوات الكرملين.

– لقاء مع ترامب –

وخلال المؤتمر الصحافي نفسه، قال يون إنّه اتّفق خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على الاجتماع “قريبا”.

وقال “لقد اتّفقنا على الاجتماع قريبا… أعتقد أنّه ستتاح لنا فرصة الاجتماع خلال هذا العام”.

وأضاف أنّه ناقش مع ترامب مواضيع عدّة تتعلّق بكوريا الشمالية، مثل إرسالها إلى جارتها الجنوبية “أكثر من 7000 بالون قمامة، وتشويشها على نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس)” والتجارب الصاروخية التي تجريها باستمرار.

واتخذ يون موقفا صارما مع الجارة الشمالية المسلحة نووية، وعمل على تعزيز العلاقات مع حليفته الأمنية واشنطن.

ومنذ فشل القمة الثانية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مع الرئيس آنذاك ترامب في هانوي عام 2019، تخلّت بيونغ يانغ عن الدبلوماسية، وضاعفت من تطوير الأسلحة ورفضت عروض واشنطن للمحادثات.

وخلال توليه الرئاسة، التقى ترامب كيم ثلاث مرات، أولها القمة التاريخية في سنغافورة في حزيران/يونيو 2018، لكن فشل الثنائي في تحقيق تقدم كبير في الجهود الرامية إلى نزع السلاح النووي.

وخلال حملته الانتخابية، قال ترامب عن الزعيم الكوري الشمالي “أعتقد أنه يفتقدني”، وإنه “من الجيد أن أتوافق مع شخص لديه الكثير من الأسلحة النووية”.

وفي تعليق صادر في تموز/يوليو، أكدت كوريا الشمالية أنه فيما كان صحيحا أن ترامب حاول أن يعكس “العلاقات الشخصية الخاصة” بين رؤساء الدول، “لم يحقق أي تغيير إيجابي كبير”.

لكن هونغ مين، وهو محلل بارز في معهد كوريا للتوحيد الوطني، يرى أنه مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض “قد تمتنع كوريا الشمالية عن انتقاد الولايات المتحدة بشكل صريح أو القيام باستفزازات كبيرة مع اقتراب العام المقبل، ما قد يجس نبض إدارة ترامب المقبلة”.

وأوضح أنه مع ترامب وكيم “لا يمكن استبعاد إمكان الحوار بينهما”.

وأضاف أنه إذا أظهر ترامب “مقدارا كبيرا من المرونة، فقد يكون الاتفاق بشأن المحادثات النووية بين الاثنين في متناول اليد، رغم أن عوامل مثل التحالف الوثيق بين روسيا وكوريا الشمالية قد تشكل تحديات”.

كج/بم-شي/الح