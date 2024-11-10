رئيس هيئة الأركان السعودي يزور إيران في خطوة نادرة

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التقى رئيس هيئة أركان الجيش السعودي الفريق الأول فياض الرويلي مسؤولين إيرانيين في طهران الأحد في إطار زيارة نادرة لضابط عسكري سعودي كبير إلى إيران، وفق ما أعلنت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا).

وقالت الوكالة إن الرويلي تحدث مع نظيره اللواء محمد باقري في مقر القوات المسلحة الإيرانية في طهران.

وأضافت “إرنا” أن “تطوير الدبلوماسية الدفاعية وتوسيع التعاون الثنائي من بين المواضيع الرئيسية لهذا الاجتماع”.

خلال هذا اللقاء، أكد اللواء باقري “زيادة مستوى التعاون في مجالات الدفاع” بين البلدين، بحسب وكالة فارس للأنباء.

وأضاف “نريد أن تشارك البحرية السعودية في تدريبات بحرية إيرانية العام المقبل بوحدات عائمة أو كمراقبين”، بحسب المصدر نفسه.

واستأنفت إيران العلاقات الدبلوماسية مع السعودية في آذار/مارس 2023 بعد سبع سنوات من القطيعة، ضمن اتفاق توسطت فيه الصين.

لكن العلاقات العسكرية ظلت نادرة، في ظل دعم البلدين معسكرات متعارضة في المنطقة، ولا سيما في سوريا واليمن.

ووفق وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية، أعلن باقري في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2023 أن بلاده “مستعدة لتعزيز العلاقات العسكرية” مع الرياض، وذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت السعودية أنها أجرت مناورات عسكرية مشتركة مع القوات البحرية الإيرانية ودول أخرى في بحر العرب.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أنه من المتوقع أيضا أن يصل مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي إلى طهران لعقد اجتماعات مع مسؤولين إيرانيين كبار.

اب/شي-ح س/ب ق