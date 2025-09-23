The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

رئيس وزراء أستراليا يستنكر في الأمم المتحدة مقتل المدنيين وعمال الإغاثة والصحفيين بغزة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

(رويترز) – ندد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي بمقتل عمال إغاثة، بينهم أسترالية، في قطاع غزة إلى جانب صحفيين و”عشرات الآلاف من المدنيين”، مطالبا إسرائيل بتحمل نصيبها من المسؤولية عن الأزمة الإنسانية في القطاع.

جاء ذلك في خطاب ألقاه في الأمم المتحدة حيث اجتمع عشرات القادة يوم الاثنين للترويج لإقامة دولة فلسطينية.

واعترفت أستراليا وبريطانيا وكندا يوم الأحد بدولة فلسطينية، لتنضم بذلك إلى أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 عضوا الذين يعترفون بالفعل بدولة فلسطينية، وهي خطوة تعارضها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال ألبانيزي في الاجتماع إن أستراليا كانت أول عضو في الأمم المتحدة يصوت قبل 78 عاما لصالح الخطة التي سمحت بقيام إسرائيل، وواصلت الوقوف إلى جانب الشعب اليهودي في مواجهة معاداة السامية.

وأضاف “يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تتحمل نصيبها من المسؤولية” عن الأزمة الإنسانية في غزة، حيث قُتل عشرات الآلاف من المدنيين.

وأردف “عمال إغاثة قتلوا وهم يحاولون إيصال المساعدات الإنسانية، ومنهم الأسترالية زومي فرانكوم”، مشيرا أيضا إلى الصحفيين “الذين قتلوا وهم يحاولون كشف الحقيقة”.

وأضاف أن حكومة حزب العمال بزعامة ألبانيزي لتيار يسار الوسط قررت الاعتراف بدولة فلسطينية بناء على التزامات من السلطة الفلسطينية بأن تسلم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أسلحتها وألا يكون لها دور في الدولة المستقبلية، وأن تجرى انتخابات.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل تثقون بقدرة بلادكم على الصمود في وجه أعداء الديمقراطية؟

الديمقراطيات تواجه تحديات من الداخل والخارج. كيف تقيّمون مؤسسات بلدكم؟

شارك في الحوار
4 إعجاب
36 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
27 إعجاب
37 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
26 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية