رئيس وزراء أستراليا يستنكر في الأمم المتحدة مقتل المدنيين وعمال الإغاثة والصحفيين بغزة

(رويترز) – ندد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي بمقتل عمال إغاثة، بينهم أسترالية، في قطاع غزة إلى جانب صحفيين و”عشرات الآلاف من المدنيين”، مطالبا إسرائيل بتحمل نصيبها من المسؤولية عن الأزمة الإنسانية في القطاع.

جاء ذلك في خطاب ألقاه في الأمم المتحدة حيث اجتمع عشرات القادة يوم الاثنين للترويج لإقامة دولة فلسطينية.

واعترفت أستراليا وبريطانيا وكندا يوم الأحد بدولة فلسطينية، لتنضم بذلك إلى أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 عضوا الذين يعترفون بالفعل بدولة فلسطينية، وهي خطوة تعارضها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال ألبانيزي في الاجتماع إن أستراليا كانت أول عضو في الأمم المتحدة يصوت قبل 78 عاما لصالح الخطة التي سمحت بقيام إسرائيل، وواصلت الوقوف إلى جانب الشعب اليهودي في مواجهة معاداة السامية.

وأضاف “يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تتحمل نصيبها من المسؤولية” عن الأزمة الإنسانية في غزة، حيث قُتل عشرات الآلاف من المدنيين.

وأردف “عمال إغاثة قتلوا وهم يحاولون إيصال المساعدات الإنسانية، ومنهم الأسترالية زومي فرانكوم”، مشيرا أيضا إلى الصحفيين “الذين قتلوا وهم يحاولون كشف الحقيقة”.

وأضاف أن حكومة حزب العمال بزعامة ألبانيزي لتيار يسار الوسط قررت الاعتراف بدولة فلسطينية بناء على التزامات من السلطة الفلسطينية بأن تسلم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أسلحتها وألا يكون لها دور في الدولة المستقبلية، وأن تجرى انتخابات.

