رئيس وزراء إسبانيا يقول إنه سيرسل سفينة لحماية أسطول الصمود المتجه لغزة

مدريد (رويترز) – أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث يوم الأربعاء أنه سينضم إلى إيطاليا في إرسال سفينة حربية عسكرية لحماية أسطول دولي يسعى إلى إيصال مساعدات إلى قطاع غزة بعد أن تعرض لهجوم بطائرات مسيرة قبالة سواحل اليونان.

وقال سانتشيث في مؤتمر صحفي في نيويورك حيث يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إن مواطني 45 دولة يشاركون في الرحلة لإيصال الغذاء إلى سكان غزة وللتعبير عن التضامن مع معاناتهم.

وأضاف “حكومة إسبانيا تؤكد على ضرورة احترام القانون الدولي واحترام حق مواطنينا في الإبحار عبر البحر المتوسط وسط ظروف آمنة”.

وتابع “غدا سنرسل سفينة حربية من قرطاجنة محملة بكل الموارد اللازمة في حال تطلب الأمر مساعدة الأسطول أو تنفيذ عملية إنقاذ”.

ويضم أسطول الصمود العالمي حوالي 50 قاربا مدنيا في محاولة لكسر الحصار البحري الإسرائيلي على غزة، ويشارك فيه العديد من المحامين والناشطين ومنهم الناشطة السويدية في مجال المناخ جريتا تونبري.

وقالت ماريكايتي ستاسينو المتحدثة باسم حملة “مسيرة إلى غزة- اليونان”، وهي جزء من الأسطول، إن القوارب تعرضت لهجوم من 12 طائرة مسيرة في المياه الدولية على بُعد 65 كيلومترا من جزيرة جافدوس اليونانية.

وقالت تونبري لرويترز يوم الاثنين إن طائرات مسيرة تحلق فوقهم كل ليلة.

وأضافت في مكالمة عبر الفيديو من السفينة “هذه المهمة تتعلق بغزة، لا بنا. ولا يمكن لأي مخاطرة قد نتعرض لها أن تقترب حتى من المخاطر التي يواجهها الفلسطينيون كل يوم”.

وانتقدت إسرائيل الأسطول مرارا بسبب دعمه الضمني لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، لكن إسرائيل احجمت عن الرد بشأن ما إذا كانت مسؤولة عن الطائرات المسيرة.

